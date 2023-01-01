Москва
+7 800 444 30 97
Купить
Легковые автомобили Коммерческий транспорт Мотоциклы Подборки
Продать
Оценка и выкуп Обмен / Trade-in Комиссионная продажа
Услуги
Подбор Покупка онлайн с доставкой Кредит Автомобили от партнеров Удаленная комиссия Страхование Криминалистика Сервис Онлайн-запись в сервис Заказ авто
Компания
О компании Карьера Контакты Журнал
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Связь
+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Chevrolet Niva
2014
699 000 ₽
Доставка от 32 000 ₽
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит

Chevrolet Niva 2014

699 000 ₽
Доставка от 32 000 ₽
Начать чат
Купить онлайн
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит
+7 345 257 98 22
Купить онлайн
Chevrolet Niva
Chevrolet Niva
Chevrolet Niva
Chevrolet Niva
Chevrolet Niva
Chevrolet Niva
Chevrolet Niva
Chevrolet Niva
Chevrolet Niva
Chevrolet Niva
Chevrolet Niva
Chevrolet Niva
Chevrolet Niva
Chevrolet Niva
Chevrolet Niva

Характеристики

  • Марка Chevrolet
  • Модель Niva
  • Поколение I Рестайлинг
  • Модификация 1.7 MT (80 л.с.) 4WD
  • Год 2014
  • Пробег 116538 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Зеленый
  • Воблер 67
  • VIN 522417
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1690 см3
  • КПП Механика
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 80 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Магнитола (CD)
  • Обратная связь
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Сигнализация
  • Тонированные стекла
  • Цвет салона (темный)
  • Электростеклоподъемники (передние)
Развернуть

Информация

Chevrolet Niva

Преимущества:

- Оригинал ПТС
- Электростеклоподъемники (передние)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Сигнализация с дистанционным запуском двигателя
-Тонированные стекла

522417

Fresh Тюмень Юг
Адрес: г. Тюмень, Московский тракт, 320
Отдел продаж: +7 345 257 98 22
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
Распечатать страницу
Проложить маршрут
Преимущества Fresh Auto
Проверенные автомобили
Каждый автомобиль проходит диагностику по 250 параметрам
Юридическая гарантия
Все автомобили проверены криминалистами и продаются с юридической гарантией
Техническая защита
Сделайте ТО-0 в нашем сервисе и получите бесплатную техническую защиту ДВС и КПП*
Доставка
Привезем автомобиль вам домой или до нашего пункта выдачи
Предпродажная подготовка
Единые стандарты внешней и технической подготовки для всех автомобилей
Бронирование и оплата онлайн
Забронируйте или полностью оплатите автомобиль онлайн прямо на сайте
Сетевое издание «Первый автомобильный маркетплейс» зарегистрировано Решением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) № Эл № ФС77-84512 от 29 декабря 2022 г.
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
Ваш город
Москва
Для точного расчета доставки, выберите свой город
Волгоград
Воронеж
Екатеринбург
Казань
Краснодар
Красноярск
Липецк
Минеральные Воды
Москва
Нижний Новгород
Новосибирск
Оренбург
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Ставрополь
Тюмень
Уфа