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Chevrolet Niva
2017
929 000 ₽
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Chevrolet Niva 2017

929 000 ₽
Возможна доставка
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Chevrolet Niva
Chevrolet Niva
Chevrolet Niva
Chevrolet Niva
Chevrolet Niva
Chevrolet Niva
Chevrolet Niva
Chevrolet Niva
Chevrolet Niva
Chevrolet Niva
Chevrolet Niva
Chevrolet Niva
Chevrolet Niva
Chevrolet Niva
Chevrolet Niva
Chevrolet Niva
Chevrolet Niva
Chevrolet Niva
Chevrolet Niva
Chevrolet Niva

Характеристики

  • Марка Chevrolet
  • Модель Niva
  • Поколение I Рестайлинг
  • Модификация 1.7 MT (80 л.с.) 4WD
  • Комплектация GLC
  • Год 2017
  • Пробег 37043 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серый
  • Воблер 081
  • VIN 631790
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1690 см3
  • КПП Механика
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 80 л.с.

Комплектация

  • Бортовой компьютер
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Легкосплавные диски, 15
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Программируемый предпусковой отопитель
  • Регулировка руля (в 1 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Сигнализация
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (передние)
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Информация

Chevrolet Niva

Преимущества:
- Авто в заводском лакокрасочном покрытии
- Газ, вписан в ПТС
- Автозапуск
- Webasto
- Обогрев сидений
- Центральный замок

631790

Fresh Тюмень Юг
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