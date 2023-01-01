Chevrolet Rezzo

Уважаемые клиенты! Мы рады предложить Вам автомобиль Chevrolet Rezzo 2007 года выпуска. Этот автомобиль был тщательно проверен нашими специалистами и готов к продаже. Chevrolet Rezzo - это прекрасный выбор для тех, кто ценит комфорт и надежность. Он оснащён кондиционером, что обеспечивает максимальный комфорт в любое время года. Мы уверены, что этот автомобиль будет отличным выбором для Вас и вашей семьи. Если Вы заинтересовались нашим предложением, звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю.

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