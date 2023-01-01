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+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Chevrolet Rezzo
2007
709 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Chevrolet Rezzo 2007

709 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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+7 863 333 28 07
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Chevrolet Rezzo
Chevrolet Rezzo
Chevrolet Rezzo
Chevrolet Rezzo
Chevrolet Rezzo
Chevrolet Rezzo
Chevrolet Rezzo
Chevrolet Rezzo
Chevrolet Rezzo
Chevrolet Rezzo
Chevrolet Rezzo

Характеристики

  • Марка Chevrolet
  • Модель Rezzo
  • Поколение Rezzo
  • Модификация 1.6 MT (90 л.с.)
  • Год 2007
  • Пробег 58703 км
  • Тип кузова Компактвэн
  • Цвет Голубой
  • VIN 834271
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1598 см3
  • Руль Левый
  • КПП Механика
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 90 л.с.
  • Воблер 143

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Легкосплавные диски, 15
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Chevrolet Rezzo

Уважаемые клиенты! Мы рады предложить Вам автомобиль Chevrolet Rezzo 2007 года выпуска. Этот автомобиль был тщательно проверен нашими специалистами и готов к продаже. Chevrolet Rezzo - это прекрасный выбор для тех, кто ценит комфорт и надежность. Он оснащён кондиционером, что обеспечивает максимальный комфорт в любое время года. Мы уверены, что этот автомобиль будет отличным выбором для Вас и вашей семьи. Если Вы заинтересовались нашим предложением, звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю.

id834271

Fresh Ростов Вавилова
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова 59Е
Отдел продаж: +7 863 333 28 07
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