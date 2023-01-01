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Chevrolet Silverado
2021
6 599 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Chevrolet Silverado 2021

6 599 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Chevrolet Silverado
Chevrolet Silverado
Chevrolet Silverado
Chevrolet Silverado
Chevrolet Silverado
Chevrolet Silverado
Chevrolet Silverado
Chevrolet Silverado
Chevrolet Silverado
Chevrolet Silverado
Chevrolet Silverado
Chevrolet Silverado
Chevrolet Silverado
Chevrolet Silverado
Chevrolet Silverado
Chevrolet Silverado
Chevrolet Silverado
Chevrolet Silverado
Chevrolet Silverado
Chevrolet Silverado

Характеристики

  • Марка Chevrolet
  • Модель Silverado
  • Поколение IV (T1XX)
  • Модификация Crew Cab 3.0d AT (277 л.с.) 4WD
  • Год 2021
  • Пробег 71958 км
  • Тип кузова Пикап
  • Цвет Черный
  • VIN 232836
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 3000 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 277 л.с.
  • Воблер 147

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Chevrolet Silverado

Вы ищете надежный автомобиль, сочетающий в себе высокую производительность, современные технологии и безупречный стиль? У нас есть идеальное предложение для вас — Chevrolet Silverado!

Наш новейший автомобиль Chevrolet Silverado был ввезен в Российскую Федерацию в 2023 году. Благодаря своему превосходному качеству и передовым техническим решениям, этот автомобиль уже завоевал признание многих автолюбителей.

Silverado оснащен электронным ПТС и не имеет предыдущих владельцев, что делает его привлекательным выбором для тех, кто ценит надежность и историю автомобиля.

Однако это еще не все! Наш Chevrolet Silverado обладает рядом дополнительных опций, которые сделают вашу поездку комфортной и удовлетворяющей самым высоким требованиям:

🔑 Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя, чтобы вы всегда могли начать свое путешествие с комфортом и уверенностью.

📷 Камера 360, которая обеспечивает полный обзор автомобиля вокруг него, что помогает вам парковаться и маневрировать с легкостью.

🌧 Датчики дождя и света, автоматически реагирующие на изменения погодных условий и освещения, чтобы вы могли сосредоточиться на езде без лишних хлопот.

❄️ Раздельный климат-контроль, который позволяет водителю и пассажирам создать индивидуальную атмосферу комфорта в салоне.

🚘 Круиз-контроль, который позволяет поддерживать постоянную скорость на трассе, освобождая вас от необходимости постоянно нажимать на педаль акселератора.

🛣 Удержание в полосе, предупреждающее о возможном сходе с полосы движения и помогающее вам сохранять стабильность и безопасность на дороге.

🎥 Проекция на лобовое стекло, отображающая важную информацию напрямую перед вашим взглядом, что позволяет не отрываться от дороги.

🔊 BOSE, система высококачественного звука, которая позволяет наслаждаться вашей любимой музыкой с потрясающим качеством звучания.

🚪 Выдвижные пороги, обеспечивающие удобство и легкий доступ к автомобилю.

Звоните нам прямо сейчас и назовите кодовое слово "ФРЕШ", чтобы получить бесплатный отчет по данному автомобилю. Наша команда экспертов ответит на все ваши вопросы и поможет вам сделать правильный выбор!

Не упустите возможность стать владельцем непревзойденного Chevrolet Silverado!

id232836

Fresh Воронеж Север
Адрес: г. Воронеж, улица Московское шоссе, 14
Отдел продаж: +7 473 300 35 93
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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Каждый автомобиль проходит диагностику по 250 параметрам
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