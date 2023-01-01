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Chevrolet Spark
2012
620 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Chevrolet Spark 2012

620 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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+7 863 333 28 07
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Chevrolet Spark
Chevrolet Spark
Chevrolet Spark
Chevrolet Spark
Chevrolet Spark
Chevrolet Spark
Chevrolet Spark
Chevrolet Spark
Chevrolet Spark
Chevrolet Spark

Характеристики

  • Марка Chevrolet
  • Модель Spark
  • Поколение III
  • Модификация 1.0 AT (67 л.с.)
  • Год 2012
  • Пробег 193293 км
  • Тип кузова Хэтчбек
  • Цвет Синий
  • VIN 517131
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 995 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 67 л.с.
  • Воблер 112

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Легкосплавные диски, 14
  • Магнитола (CD)
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 1 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Электростеклоподъемники (передние)
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Информация

Chevrolet Spark

Уважаемые клиенты! Мы рады представить вам Chevrolet Spark 2012 года выпуска. Этот маленький, но очень стильный и функциональный автомобиль был создан для тех, кто ценит маневренность и экономичность в городской езде.

Одним из преимуществ данного автомобиля является наличие кондиционера, который обеспечивает комфортную температуру в салоне в любое время года.

Благодаря своим компактным размерам, Chevrolet Spark легко помещается в любые парковочные места и удобен при длительных поездках как в городской, так и загородной местности.

Звоните нам прямо сейчас по номеру, указанному на сайте, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы готовы ответить на все Ваши вопросы.

id517131

Fresh Ростов Вавилова
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова 59Е
Отдел продаж: +7 863 333 28 07
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