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Chevrolet Spark
2011
599 000 ₽
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Chevrolet Spark 2011

599 000 ₽
Возможна доставка
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Chevrolet Spark
Chevrolet Spark
Chevrolet Spark
Chevrolet Spark
Chevrolet Spark
Chevrolet Spark
Chevrolet Spark
Chevrolet Spark
Chevrolet Spark
Chevrolet Spark
Chevrolet Spark

Характеристики

  • Марка Chevrolet
  • Модель Spark
  • Поколение III
  • Модификация 1.0 MT (67 л.с.)
  • Год 2011
  • Пробег 118431 км
  • Тип кузова Хэтчбек
  • Цвет Красный
  • VIN 500543
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 995 см3
  • КПП Механика
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 68 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Легкосплавные диски, 13
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев сидений
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 1 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электростеклоподъемники (передние)
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Информация

Chevrolet Spark

Преимущества:

- Оригинал ПТС, 2 владельца
- Кондиционер
- Магнитола
- Передние электростеклоподъемники
- Усилитель рулевого управления

500543

Fresh Воронеж Юг
Адрес: г. Воронеж, улица Изыскателей, 29
Отдел продаж: +7 473 300 34 28
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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