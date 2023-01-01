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Chevrolet Trax
2019
1 799 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Chevrolet Trax 2019

1 799 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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+7 863 333 27 53
Купить онлайн
Chevrolet Trax
Chevrolet Trax
Chevrolet Trax
Chevrolet Trax
Chevrolet Trax
Chevrolet Trax
Chevrolet Trax
Chevrolet Trax
Chevrolet Trax
Chevrolet Trax
Chevrolet Trax
Chevrolet Trax
Chevrolet Trax

Характеристики

  • Марка Chevrolet
  • Модель Trax
  • Поколение I Рестайлинг
  • Модификация 1.4 AT (140 л.с.)
  • Год 2019
  • Пробег 10392 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN 041924
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1364 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 140 л.с.
  • Воблер 387

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Салон (кожа)
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Chevrolet Trax

У нас в продаже уникальный автомобиль Chevrolet Trax, 2019 модельного года 2019. Этот автомобиль был ввезен в Россию в 2023 году и обладает всеми необходимыми документами, включая электронный ПТС.

Комплектация этого Chevrolet Trax порадует вас рядом передовых функций, которые добавят комфорта и безопасности к вашей поездке. Камера заднего вида позволит вам маневрировать с легкостью и обеспечит дополнительную безопасность при парковке. Кондиционер поддерживает оптимальную температуру в салоне автомобиля в любую погоду. А датчики дождя и света автоматически активируют соответствующие системы, обеспечивая безопасность и комфорт во время вождения. Кроме того, круиз-контроль позволяет поддерживать постоянную скорость на трассе, что особенно удобно для дальних поездок.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово "ФРЕШ" и получите бесплатный отчет о данном автомобиле. Наши опытные специалисты ответят на все ваши вопросы и предоставят вам всю необходимую информацию о Chevrolet Trax 2019.

Не упустите возможность приобрести этот замечательный автомобиль, который сочетает в себе надежность, комфорт и передовые технологии. Мы гарантируем, что ваше удовлетворение от покупки будет полным.

id041924

Fresh Ростов Аксай
Адрес: г. Ростов-на-Дону, Аксайский пр., 19
Отдел продаж: +7 863 333 27 53
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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