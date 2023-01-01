Chevrolet Trax

У нас в продаже уникальный автомобиль Chevrolet Trax, 2019 модельного года 2019. Этот автомобиль был ввезен в Россию в 2023 году и обладает всеми необходимыми документами, включая электронный ПТС.

Комплектация этого Chevrolet Trax порадует вас рядом передовых функций, которые добавят комфорта и безопасности к вашей поездке. Камера заднего вида позволит вам маневрировать с легкостью и обеспечит дополнительную безопасность при парковке. Кондиционер поддерживает оптимальную температуру в салоне автомобиля в любую погоду. А датчики дождя и света автоматически активируют соответствующие системы, обеспечивая безопасность и комфорт во время вождения. Кроме того, круиз-контроль позволяет поддерживать постоянную скорость на трассе, что особенно удобно для дальних поездок.

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