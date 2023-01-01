Ciimo (DongFeng-Honda) M-NV

Автомобиль ввезен из ОАЭ в 2023 году.

Электронный ПТС. 1 владелец.

Заводское лакокрасочное покрытие кузова.

Дополнительные опции:

- Запас хода 480 км

- Емкость батареи, 61,3 кВт⋅ч

- Максимальная 30-ти минутная мощность 60 (кВт)

- Тип аккумулятора-Литиевая тройная батарея NMC

- Навигационная система

- Беспроводная зарядка для смартфона

- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя

- LED - оптика

- Панорамное остекление крыши

- Мультифункциональный руль

- Круиз-контроль

- Климат-контроль

- Система предотвращения столкновения

- Электропривод боковых зеркал с функцией складывания

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