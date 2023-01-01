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Ciimo (DongFeng-Honda) M-NV
2022
3 100 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Ciimo (DongFeng-Honda) M-NV 2022

3 100 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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+ 7 865 220 57 32
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Ciimo (DongFeng-Honda) M-NV
Ciimo (DongFeng-Honda) M-NV
Ciimo (DongFeng-Honda) M-NV
Ciimo (DongFeng-Honda) M-NV
Ciimo (DongFeng-Honda) M-NV
Ciimo (DongFeng-Honda) M-NV
Ciimo (DongFeng-Honda) M-NV
Ciimo (DongFeng-Honda) M-NV
Ciimo (DongFeng-Honda) M-NV
Ciimo (DongFeng-Honda) M-NV
Ciimo (DongFeng-Honda) M-NV
Ciimo (DongFeng-Honda) M-NV
Ciimo (DongFeng-Honda) M-NV
Ciimo (DongFeng-Honda) M-NV
Ciimo (DongFeng-Honda) M-NV
Ciimo (DongFeng-Honda) M-NV
Ciimo (DongFeng-Honda) M-NV
Ciimo (DongFeng-Honda) M-NV

Характеристики

  • Марка Ciimo (DongFeng-Honda)
  • Модель M-NV
  • Поколение M-NV
  • Модификация Electro AT (120.0 кВт)
  • Год 2022
  • Пробег 436 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • VIN 005978
  • Тип двигателя Электро
  • Объем двигателя 1 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 81 л.с.
  • Воблер 119

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Парктроник
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Ciimo (DongFeng-Honda) M-NV

Автомобиль ввезен из ОАЭ в 2023 году.
Электронный ПТС. 1 владелец.
Заводское лакокрасочное покрытие кузова.

Дополнительные опции:

- Запас хода 480 км
- Емкость батареи, 61,3 кВт⋅ч
- Максимальная 30-ти минутная мощность 60 (кВт)
- Тип аккумулятора-Литиевая тройная батарея NMC
- Навигационная система
- Беспроводная зарядка для смартфона
- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя
- LED - оптика
- Панорамное остекление крыши
- Мультифункциональный руль
- Круиз-контроль
- Климат-контроль
- Система предотвращения столкновения
- Электропривод боковых зеркал с функцией складывания

id005978

Fresh Ставрополь
Адрес: г. Ставрополь, улица Южный обход, 57
Отдел продаж: + 7 865 220 57 32
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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Сетевое издание «Первый автомобильный маркетплейс» зарегистрировано Решением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) № Эл № ФС77-84512 от 29 декабря 2022 г.
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
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