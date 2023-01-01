Ciimo (DongFeng-Honda) M-NV
Автомобиль ввезен из ОАЭ в 2023 году.
Электронный ПТС. 1 владелец.
Заводское лакокрасочное покрытие кузова.
Дополнительные опции:
- Запас хода 480 км
- Емкость батареи, 61,3 кВт⋅ч
- Максимальная 30-ти минутная мощность 60 (кВт)
- Тип аккумулятора-Литиевая тройная батарея NMC
- Навигационная система
- Беспроводная зарядка для смартфона
- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя
- LED - оптика
- Панорамное остекление крыши
- Мультифункциональный руль
- Круиз-контроль
- Климат-контроль
- Система предотвращения столкновения
- Электропривод боковых зеркал с функцией складывания
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