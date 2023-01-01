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Citroen C4
2010
599 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Citroen C4 2010

599 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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+7 863 333 28 07
Купить онлайн
Citroen C4
Citroen C4
Citroen C4
Citroen C4
Citroen C4
Citroen C4
Citroen C4
Citroen C4
Citroen C4
Citroen C4
Citroen C4
Citroen C4

Характеристики

  • Марка Citroen
  • Модель C4
  • Поколение I Рестайлинг
  • Модификация 1.6 AT (120 л.с.)
  • Комплектация Confort
  • Год 2010
  • Пробег 159606 км
  • Тип кузова Хэтчбек
  • Цвет Синий
  • VIN 543990
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1598 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 120 л.с.
  • Воблер 257

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Легкосплавные диски, 15
  • Магнитола (CD)
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электростеклоподъемники (передние)
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Информация

Citroen C4

Уважаемые клиенты, мы готовы предложить Вам автомобиль Citroen C4, 2010 года выпуска.

Данный автомобиль оснащён кондиционером, круиз-контролем и датчиками парковки, что обеспечивает комфортное и безопасное передвижение на дорогах.

Приобретая данный автомобиль у нас, Вы можете быть уверены в его надежности и долговечности. А чтобы сделать покупку ещё более привлекательной, мы предлагаем Вам получить бесплатный отчет по данному автомобилю при звонке в наш офис и назывании кодового слова ФРЕШ.

id543990

Fresh Ростов Вавилова
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова 59Е
Отдел продаж: +7 863 333 28 07
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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