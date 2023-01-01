Citroen C4

Уважаемые клиенты, мы готовы предложить Вам автомобиль Citroen C4, 2010 года выпуска.

Данный автомобиль оснащён кондиционером, круиз-контролем и датчиками парковки, что обеспечивает комфортное и безопасное передвижение на дорогах.

Приобретая данный автомобиль у нас, Вы можете быть уверены в его надежности и долговечности. А чтобы сделать покупку ещё более привлекательной, мы предлагаем Вам получить бесплатный отчет по данному автомобилю при звонке в наш офис и назывании кодового слова ФРЕШ.

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