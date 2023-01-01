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+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Citroen C4 Picasso
2016
1 565 000 ₽
Доставка от 42 000 ₽
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Citroen C4 Picasso 2016

1 565 000 ₽
Доставка от 42 000 ₽
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+7 353 266 36 72
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Citroen C4 Picasso
Citroen C4 Picasso
Citroen C4 Picasso
Citroen C4 Picasso
Citroen C4 Picasso
Citroen C4 Picasso
Citroen C4 Picasso
Citroen C4 Picasso
Citroen C4 Picasso
Citroen C4 Picasso
Citroen C4 Picasso
Citroen C4 Picasso
Citroen C4 Picasso
Citroen C4 Picasso
Citroen C4 Picasso
Citroen C4 Picasso
Citroen C4 Picasso
Citroen C4 Picasso
Citroen C4 Picasso
Citroen C4 Picasso
Citroen C4 Picasso
Citroen C4 Picasso
Citroen C4 Picasso
Citroen C4 Picasso
Citroen C4 Picasso

Характеристики

  • Марка Citroen
  • Модель C4 Picasso
  • Поколение II
  • Модификация Grand 1.6 AT (150 л.с.)
  • Комплектация Intensive
  • Год 2016
  • Пробег 66568 км
  • Тип кузова Компактвэн
  • Цвет Серый
  • VIN 620227
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1598 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 150 л.с.
  • Воблер 37

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (7)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 16
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Салон (ткань)
  • Сигнализация
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Citroen C4 Picasso

Преимущество:
- Оригинальный ПТС
- Круиз-контроль
- Автоматическое включение ближнего света
- Динамическое освещение поворотов
- Система контроля давления в шинах
- Антиблокировочная система (ABS)
- Система распределения тормозного усилия (EBD)
- Вспомогательная система торможения (BAS)
- Система электронного контроля устойчивости
(ESP)
- Система электронного контроля устойчивости
(ESP)
- Антипробуксовочная система (TCS)
- Система помощи при старте на подъеме (HAC)
- Шторки в дверях для задних пассажиров
- Очень интересный автомобиль с большим
количеством различных опций
- Сборка Испания
- Автомобиль 7-ми местный
- Вместительный багажник 537 литров, со
сложенными задними сиденьями 1851 литр

id620227

Fresh Оренбург
Адрес: г. Оренбург, Загородное шоссе, 3/1
Отдел продаж: +7 353 266 36 72
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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