Citroen C4 Picasso
Преимущество:
- Оригинальный ПТС
- Круиз-контроль
- Автоматическое включение ближнего света
- Динамическое освещение поворотов
- Система контроля давления в шинах
- Антиблокировочная система (ABS)
- Система распределения тормозного усилия (EBD)
- Вспомогательная система торможения (BAS)
- Система электронного контроля устойчивости
(ESP)
- Система электронного контроля устойчивости
(ESP)
- Антипробуксовочная система (TCS)
- Система помощи при старте на подъеме (HAC)
- Шторки в дверях для задних пассажиров
- Очень интересный автомобиль с большим
количеством различных опций
- Сборка Испания
- Автомобиль 7-ми местный
- Вместительный багажник 537 литров, со
сложенными задними сиденьями 1851 литр
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