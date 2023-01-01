Citroen C4 Picasso

Преимущество:

- Оригинальный ПТС

- Круиз-контроль

- Автоматическое включение ближнего света

- Динамическое освещение поворотов

- Система контроля давления в шинах

- Антиблокировочная система (ABS)

- Система распределения тормозного усилия (EBD)

- Вспомогательная система торможения (BAS)

- Система электронного контроля устойчивости

(ESP)

- Система электронного контроля устойчивости

(ESP)

- Антипробуксовочная система (TCS)

- Система помощи при старте на подъеме (HAC)

- Шторки в дверях для задних пассажиров

- Очень интересный автомобиль с большим

количеством различных опций

- Сборка Испания

- Автомобиль 7-ми местный

- Вместительный багажник 537 литров, со

сложенными задними сиденьями 1851 литр

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