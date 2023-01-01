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DS 7 Crossback
2019
2 495 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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DS 7 Crossback 2019

2 495 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Купить онлайн
DS 7 Crossback
DS 7 Crossback
DS 7 Crossback
DS 7 Crossback
DS 7 Crossback
DS 7 Crossback
DS 7 Crossback
DS 7 Crossback
DS 7 Crossback
DS 7 Crossback
DS 7 Crossback
DS 7 Crossback
DS 7 Crossback

Характеристики

  • Марка DS
  • Модель 7 Crossback
  • Поколение I
  • Модификация 1.5d AT (130 л.с.)
  • Год 2019
  • Пробег 68491 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • VIN 128417
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 1499 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 130 л.с.
  • Воблер 278

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обратная связь
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (электро)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Салон (комбинированный)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

DS 7 Crossback

Уникальный DS 7 Crossback I 1.5d AT (130 л.с.) великолепно сочетает в себе элегантность и функциональность. Этот внедорожник в белом цвете с передним приводом был создан для тех, кто ценит стиль, комфорт и безопасность.

Автомобиль 2019 года выпуска находится в отличном состоянии и имеет только одного владельца. Он обладает множеством преимуществ, которые сделают вашу поездку незабываемой.

Комфортабельный салон с темным цветом и комбинированной отделкой создает атмосферу роскоши и уюта. Кондиционер с двухзонным климатом обеспечит комфортную температуру в любое время года. Система доступа без ключа и электропривод крышки багажника сделают использование автомобиля еще более удобным.

Светодиодные фары обеспечат яркое освещение дороги, а тонированные стекла придадут вашему автомобилю стильный вид. Магнитола с CD-проигрывателем позволит наслаждаться вашей любимой музыкой, а парктроник поможет безопасно маневрировать при парковке.

Безопасность - наш главный приоритет. Антиблокировочная система (ABS), антипробуксовочная система и подушки безопасности обеспечат вам защиту в случае аварии. Камера заднего вида и датчик дождя помогут вам оставаться внимательным и безопасным на дороге.

Навигационная система поможет вам найти нужное направление, а круиз-контроль позволит с комфортом путешествовать на дальние расстояния. Датчик света и обогрев зеркал обеспечат комфортную езду в любую погоду.

DS 7 Crossback I 1.5d AT (130 л.с.) - это автомобиль, который захватит ваше воображение и позволит вам насладиться уникальным опытом вождения. Не упустите возможность стать его счастливым владельцем и сделайте свой выбор в пользу стиля, комфорта и безопасности.

id128417

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DS 7 Crossback
2019

2 495 000 ₽

DS 7 Crossback DS 7 Crossback DS 7 Crossback DS 7 Crossback DS 7 Crossback DS 7 Crossback DS 7 Crossback DS 7 Crossback DS 7 Crossback DS 7 Crossback DS 7 Crossback DS 7 Crossback DS 7 Crossback DS 7 Crossback DS 7 Crossback DS 7 Crossback DS 7 Crossback DS 7 Crossback

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