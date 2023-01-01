DS 7 Crossback

Уникальный DS 7 Crossback I 1.5d AT (130 л.с.) великолепно сочетает в себе элегантность и функциональность. Этот внедорожник в белом цвете с передним приводом был создан для тех, кто ценит стиль, комфорт и безопасность.

Автомобиль 2019 года выпуска находится в отличном состоянии и имеет только одного владельца. Он обладает множеством преимуществ, которые сделают вашу поездку незабываемой.

Комфортабельный салон с темным цветом и комбинированной отделкой создает атмосферу роскоши и уюта. Кондиционер с двухзонным климатом обеспечит комфортную температуру в любое время года. Система доступа без ключа и электропривод крышки багажника сделают использование автомобиля еще более удобным.

Светодиодные фары обеспечат яркое освещение дороги, а тонированные стекла придадут вашему автомобилю стильный вид. Магнитола с CD-проигрывателем позволит наслаждаться вашей любимой музыкой, а парктроник поможет безопасно маневрировать при парковке.

Безопасность - наш главный приоритет. Антиблокировочная система (ABS), антипробуксовочная система и подушки безопасности обеспечат вам защиту в случае аварии. Камера заднего вида и датчик дождя помогут вам оставаться внимательным и безопасным на дороге.

Навигационная система поможет вам найти нужное направление, а круиз-контроль позволит с комфортом путешествовать на дальние расстояния. Датчик света и обогрев зеркал обеспечат комфортную езду в любую погоду.

DS 7 Crossback I 1.5d AT (130 л.с.) - это автомобиль, который захватит ваше воображение и позволит вам насладиться уникальным опытом вождения. Не упустите возможность стать его счастливым владельцем и сделайте свой выбор в пользу стиля, комфорта и безопасности.

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