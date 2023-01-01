Citroen DS5

Представляем вам Citroen DS5, модель 2012 года. Этот автомобиль был приобретен у официального дилера в марте 2013 года.

Один из основных преимуществ этой модели - панорамная крыша, которая создает атмосферу свободы в салоне. Комбинированные сидения обеспечивают комфортное путешествие как для водителя, так и для пассажиров.

В нем предусмотрены 2-зонный климат-контроль и обогрев сидений, чтобы вы могли наслаждаться оптимальной температурой в любое время года. Круиз-контроль поможет вам сохранить постоянную скорость и сосредоточиться на дороге, а датчики дождя и света автоматически адаптируются к изменяющимся условиям на дороге.

Не нужно тратить время и энергию на поиск ключей - бесключевой доступ в салон и запуск двигателя делают процесс еще более удобным и безопасным.

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