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Citroen DS5
2012
1 089 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Citroen DS5 2012

1 089 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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+7 863 333 28 07
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Citroen DS5
Citroen DS5
Citroen DS5
Citroen DS5
Citroen DS5
Citroen DS5
Citroen DS5
Citroen DS5
Citroen DS5
Citroen DS5
Citroen DS5
Citroen DS5
Citroen DS5
Citroen DS5
Citroen DS5
Citroen DS5

Характеристики

  • Марка Citroen
  • Модель DS5
  • Поколение DS5
  • Модификация 1.6 AT (150 л.с.)
  • Год 2012
  • Пробег 110045 км
  • Тип кузова Хэтчбек
  • Цвет Белый
  • VIN 521286
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1598 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 150 л.с.
  • Воблер 65

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 18
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Омыватель фар
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (комбинированный)
  • Сигнализация
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Citroen DS5

Представляем вам Citroen DS5, модель 2012 года. Этот автомобиль был приобретен у официального дилера в марте 2013 года.

Один из основных преимуществ этой модели - панорамная крыша, которая создает атмосферу свободы в салоне. Комбинированные сидения обеспечивают комфортное путешествие как для водителя, так и для пассажиров.

В нем предусмотрены 2-зонный климат-контроль и обогрев сидений, чтобы вы могли наслаждаться оптимальной температурой в любое время года. Круиз-контроль поможет вам сохранить постоянную скорость и сосредоточиться на дороге, а датчики дождя и света автоматически адаптируются к изменяющимся условиям на дороге.

Не нужно тратить время и энергию на поиск ключей - бесключевой доступ в салон и запуск двигателя делают процесс еще более удобным и безопасным.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово "ФРЕШ" и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши специалисты с радостью ответят на все ваши вопросы и предоставят дополнительную информацию. Не упустите возможность стать владельцем этого потрясающего Citroen DS5!

id521286

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