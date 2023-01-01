Daewoo Matiz

Уважаемые покупатели!

Мы хотим предложить вам уникальную возможность стать владельцем замечательного автомобиля Daewoo Matiz 2012 года выпуска. Этот автомобиль сочетает в себе высокое качество, надежность и комфорт.

Автомобиль оснащен двигателем объемом 0.8 литра и мощностью 52 лошадиных сил. Ручная коробка передач позволит вам наслаждаться комфортной ездой, а комплектация автомобиля включает в себя такие опции, как магнитола, тканевый салон и алюминиевые колесные диски для создания максимального комфорта пассажиров и водителя.

Автомобиль приобретался у официального дилера, имеет одного владельца и прошел все необходимые технические проверки. Вы можете быть уверены в надежности и безопасности этого автомобиля.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы готовы ответить на все ваши вопросы и предложить наилучшие условия для покупки этого замечательного автомобиля.

Не упустите возможность стать владельцем Daewoo Matiz 2012 года выпуска с дополнительными опциями, такими как магнитола, тканевый салон и алюминиевые колесные диски. Этот автомобиль подойдет как для городской езды, так и для поездок на дальние расстояния. Комфорт и надежность гарантированы!

id033298