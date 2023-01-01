Москва
+7 800 444 30 97
Купить
Легковые автомобили Коммерческий транспорт Мотоциклы Подборки
Продать
Оценка и выкуп Обмен / Trade-in Комиссионная продажа
Услуги
Подбор Покупка онлайн с доставкой Кредит Автомобили от партнеров Удаленная комиссия Страхование Криминалистика Сервис Онлайн-запись в сервис Заказ авто
Компания
О компании Карьера Контакты Журнал
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Связь
+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Daewoo Matiz
2012
419 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит

Daewoo Matiz 2012

419 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
Начать чат
Купить онлайн
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит
+7 345 257 47 28
Купить онлайн
Daewoo Matiz
Daewoo Matiz
Daewoo Matiz
Daewoo Matiz
Daewoo Matiz
Daewoo Matiz
Daewoo Matiz
Daewoo Matiz
Daewoo Matiz
Daewoo Matiz

Характеристики

  • Марка Daewoo
  • Модель Matiz
  • Поколение I Рестайлинг
  • Модификация 0.8 MT (52 л.с.)
  • Год 2012
  • Пробег 35049 км
  • Тип кузова Хэтчбек
  • Цвет Синий
  • VIN 033298
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 796 см3
  • Руль Левый
  • КПП Механика
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 52 л.с.
  • Воблер 134

Комплектация

  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Магнитола (CD)
  • Подушки безопасности (водительская)
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Ручные стеклоподъемники
  • Салон (ткань)
  • Цвет салона (темный)
Развернуть

Информация

Daewoo Matiz

Уважаемые покупатели!

Мы хотим предложить вам уникальную возможность стать владельцем замечательного автомобиля Daewoo Matiz 2012 года выпуска. Этот автомобиль сочетает в себе высокое качество, надежность и комфорт.

Автомобиль оснащен двигателем объемом 0.8 литра и мощностью 52 лошадиных сил. Ручная коробка передач позволит вам наслаждаться комфортной ездой, а комплектация автомобиля включает в себя такие опции, как магнитола, тканевый салон и алюминиевые колесные диски для создания максимального комфорта пассажиров и водителя.

Автомобиль приобретался у официального дилера, имеет одного владельца и прошел все необходимые технические проверки. Вы можете быть уверены в надежности и безопасности этого автомобиля.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы готовы ответить на все ваши вопросы и предложить наилучшие условия для покупки этого замечательного автомобиля.

Не упустите возможность стать владельцем Daewoo Matiz 2012 года выпуска с дополнительными опциями, такими как магнитола, тканевый салон и алюминиевые колесные диски. Этот автомобиль подойдет как для городской езды, так и для поездок на дальние расстояния. Комфорт и надежность гарантированы!

id033298

Fresh Тюмень
Адрес: г.Тюмень, улица Федюнинского, 65А
Отдел продаж: +7 345 257 47 28
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
Распечатать страницу
Преимущества Fresh Auto
Проверенные автомобили
Каждый автомобиль проходит диагностику по 250 параметрам
Юридическая гарантия
Все автомобили проверены криминалистами и продаются с юридической гарантией
Техническая защита
Сделайте ТО-0 в нашем сервисе и получите бесплатную техническую защиту ДВС и КПП*
Доставка
Привезем автомобиль вам домой или до нашего пункта выдачи
Предпродажная подготовка
Единые стандарты внешней и технической подготовки для всех автомобилей
Бронирование и оплата онлайн
Забронируйте или полностью оплатите автомобиль онлайн прямо на сайте

Еще легковые автомобили Daewoo

Daewoo Lacetti Daewoo Lacetti Daewoo Lacetti Daewoo Lacetti Daewoo Lacetti Daewoo Lacetti Daewoo Lacetti Daewoo Lacetti Daewoo Lacetti Daewoo Lacetti Daewoo Lacetti Daewoo Lacetti Daewoo Lacetti Daewoo Lacetti Daewoo Lacetti Daewoo Lacetti Daewoo Lacetti Daewoo Lacetti Daewoo Lacetti Daewoo Lacetti Daewoo Lacetti Daewoo Lacetti

Daewoo Lacetti
2009

605 000 ₽

Daewoo Nexia Daewoo Nexia Daewoo Nexia Daewoo Nexia Daewoo Nexia Daewoo Nexia Daewoo Nexia Daewoo Nexia Daewoo Nexia Daewoo Nexia Daewoo Nexia Daewoo Nexia Daewoo Nexia Daewoo Nexia Daewoo Nexia Daewoo Nexia Daewoo Nexia Daewoo Nexia Daewoo Nexia Daewoo Nexia

Daewoo Nexia
2007

153 000 ₽

Daewoo Gentra Daewoo Gentra Daewoo Gentra Daewoo Gentra Daewoo Gentra Daewoo Gentra Daewoo Gentra Daewoo Gentra Daewoo Gentra Daewoo Gentra Daewoo Gentra Daewoo Gentra Daewoo Gentra Daewoo Gentra Daewoo Gentra Daewoo Gentra Daewoo Gentra Daewoo Gentra Daewoo Gentra Daewoo Gentra Daewoo Gentra Daewoo Gentra Daewoo Gentra Daewoo Gentra

Daewoo Gentra
2014

611 000 ₽

Daewoo Gentra Daewoo Gentra Daewoo Gentra Daewoo Gentra Daewoo Gentra Daewoo Gentra Daewoo Gentra Daewoo Gentra Daewoo Gentra Daewoo Gentra Daewoo Gentra Daewoo Gentra Daewoo Gentra Daewoo Gentra Daewoo Gentra Daewoo Gentra Daewoo Gentra

Daewoo Gentra
2008

460 000 ₽

Daewoo Nexia Daewoo Nexia Daewoo Nexia Daewoo Nexia Daewoo Nexia Daewoo Nexia Daewoo Nexia Daewoo Nexia Daewoo Nexia Daewoo Nexia Daewoo Nexia Daewoo Nexia Daewoo Nexia Daewoo Nexia Daewoo Nexia Daewoo Nexia

Daewoo Nexia
2010

107 000 ₽

Daewoo Nexia Daewoo Nexia Daewoo Nexia Daewoo Nexia Daewoo Nexia Daewoo Nexia Daewoo Nexia Daewoo Nexia Daewoo Nexia

Daewoo Nexia
2012

184 344 ₽

Daewoo Matiz Daewoo Matiz Daewoo Matiz Daewoo Matiz Daewoo Matiz Daewoo Matiz Daewoo Matiz Daewoo Matiz Daewoo Matiz Daewoo Matiz Daewoo Matiz Daewoo Matiz Daewoo Matiz Daewoo Matiz Daewoo Matiz Daewoo Matiz Daewoo Matiz Daewoo Matiz Daewoo Matiz Daewoo Matiz Daewoo Matiz Daewoo Matiz Daewoo Matiz Daewoo Matiz Daewoo Matiz Daewoo Matiz Daewoo Matiz Daewoo Matiz Daewoo Matiz Daewoo Matiz Daewoo Matiz Daewoo Matiz Daewoo Matiz

Daewoo Matiz
2010

222 000 ₽

Daewoo Nexia Daewoo Nexia Daewoo Nexia Daewoo Nexia Daewoo Nexia Daewoo Nexia Daewoo Nexia Daewoo Nexia Daewoo Nexia Daewoo Nexia Daewoo Nexia Daewoo Nexia Daewoo Nexia Daewoo Nexia Daewoo Nexia Daewoo Nexia Daewoo Nexia Daewoo Nexia Daewoo Nexia

Daewoo Nexia
2013

248 000 ₽

Daewoo Nexia Daewoo Nexia Daewoo Nexia Daewoo Nexia Daewoo Nexia Daewoo Nexia Daewoo Nexia Daewoo Nexia Daewoo Nexia Daewoo Nexia Daewoo Nexia Daewoo Nexia Daewoo Nexia Daewoo Nexia Daewoo Nexia Daewoo Nexia Daewoo Nexia Daewoo Nexia

Daewoo Nexia
2001

280 000 ₽

Daewoo Matiz Daewoo Matiz Daewoo Matiz Daewoo Matiz Daewoo Matiz Daewoo Matiz Daewoo Matiz Daewoo Matiz Daewoo Matiz Daewoo Matiz Daewoo Matiz Daewoo Matiz Daewoo Matiz Daewoo Matiz Daewoo Matiz Daewoo Matiz Daewoo Matiz Daewoo Matiz Daewoo Matiz Daewoo Matiz Daewoo Matiz

Daewoo Matiz
2006

169 000 ₽

Сетевое издание «Первый автомобильный маркетплейс» зарегистрировано Решением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) № Эл № ФС77-84512 от 29 декабря 2022 г.
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
Ваш город
Москва
Для точного расчета доставки, выберите свой город
Волгоград
Воронеж
Екатеринбург
Ижевск
Казань
Краснодар
Красноярск
Липецк
Минеральные Воды
Москва
Нижневартовск
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Оренбург
Пермь
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Ставрополь
Сургут
Тюмень
Уфа