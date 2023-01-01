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Daewoo Matiz
2012
399 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Daewoo Matiz 2012

399 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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+7 8442 20 06 35
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Daewoo Matiz
Daewoo Matiz
Daewoo Matiz
Daewoo Matiz
Daewoo Matiz
Daewoo Matiz
Daewoo Matiz
Daewoo Matiz
Daewoo Matiz
Daewoo Matiz
Daewoo Matiz
Daewoo Matiz
Daewoo Matiz
Daewoo Matiz

Характеристики

  • Марка Daewoo
  • Модель Matiz
  • Поколение I Рестайлинг
  • Модификация 0.8 MT (52 л.с.)
  • Год 2012
  • Пробег 38097 км
  • Тип кузова Хэтчбек
  • Цвет Голубой
  • VIN 036447
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 796 см3
  • Руль Левый
  • КПП Механика
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 52 л.с.
  • Воблер 016

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Обогрев сидений
  • Подушки безопасности (водительская)
  • Регулировка руля (в 1 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Сигнализация
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электростеклоподъемники (передние)
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Информация

Daewoo Matiz

Здравствуйте, уважаемые клиенты!

Мы рады представить вам автомобиль Daewoo Matiz 2012 года выпуска. Этот надежный и компактный автомобиль станет прекрасным спутником в вашей повседневной жизни. На протяжении всего срока эксплуатации этого авто были соблюдены высокие стандарты качества и безопасности.

Daewoo Matiz оснащен 0.8-литровым двигателем, развивающим мощность 52 лошадиные силы. Благодаря своей компактности и отзывчивости, этот автомобиль прекрасно подходит для городской езды и маневрирования в условиях оживленного движения.

Пробег данного автомобиля составляет 38097 километров. Он был приобретен в официальном дилерском салоне, что подтверждает его истинное происхождение и надежность. У автомобиля имеется оригинальный ПТС, а также всего один собственник, что является очень важным фактором при выборе подержанного автомобиля.

Оригинальное заводское лакокрасочное покрытие автомобиля гарантирует его сохранность и защиту от внешних воздействий. Вы можете быть уверены, что цвет авто останется насыщенным и ярким на протяжении многих лет.

Звоните нам прямо сейчас по телефону [указать номер], назовите кодовое слово "ФРЕШ" и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши профессиональные консультанты ответят на все ваши вопросы и предоставят дополнительную информацию о данном авто. Мы всегда готовы помочь вам сделать правильный выбор и обеспечить вас лучшим сервисом.

Не упустите возможность приобрести качественный и проверенный временем автомобиль. Daewoo Matiz 2012 года - это надежность, комфорт и безопасность на дороге. Сделайте свою жизнь более мобильной и удобной с нашим автомобилем!

Ждем вашего звонка уже сейчас!

id036447

Fresh Волгоград
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