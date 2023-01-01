Daewoo Matiz

Здравствуйте, уважаемые клиенты!

Мы рады представить вам автомобиль Daewoo Matiz 2012 года выпуска. Этот надежный и компактный автомобиль станет прекрасным спутником в вашей повседневной жизни. На протяжении всего срока эксплуатации этого авто были соблюдены высокие стандарты качества и безопасности.

Daewoo Matiz оснащен 0.8-литровым двигателем, развивающим мощность 52 лошадиные силы. Благодаря своей компактности и отзывчивости, этот автомобиль прекрасно подходит для городской езды и маневрирования в условиях оживленного движения.

Пробег данного автомобиля составляет 38097 километров. Он был приобретен в официальном дилерском салоне, что подтверждает его истинное происхождение и надежность. У автомобиля имеется оригинальный ПТС, а также всего один собственник, что является очень важным фактором при выборе подержанного автомобиля.

Оригинальное заводское лакокрасочное покрытие автомобиля гарантирует его сохранность и защиту от внешних воздействий. Вы можете быть уверены, что цвет авто останется насыщенным и ярким на протяжении многих лет.

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Не упустите возможность приобрести качественный и проверенный временем автомобиль. Daewoo Matiz 2012 года - это надежность, комфорт и безопасность на дороге. Сделайте свою жизнь более мобильной и удобной с нашим автомобилем!

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