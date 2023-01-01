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Daihatsu Boon
2018
925 000 ₽
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Daihatsu Boon 2018

925 000 ₽
Возможна доставка
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Купить онлайн
Daihatsu Boon
Daihatsu Boon
Daihatsu Boon
Daihatsu Boon
Daihatsu Boon
Daihatsu Boon
Daihatsu Boon
Daihatsu Boon
Daihatsu Boon
Daihatsu Boon
Daihatsu Boon
Daihatsu Boon

Характеристики

  • Марка Daihatsu
  • Модель Boon
  • Поколение III
  • Модификация 1.0 CVT (69 л.с.)
  • Год 2018
  • Пробег 48749 км
  • Тип кузова Хэтчбек
  • Цвет Серый
  • Воблер 135
  • VIN 012833
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Правый
  • Объем двигателя 996 см3
  • КПП Автомат робот
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 69 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 1 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Салон (ткань)
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Daihatsu Boon

Преимущества:

- Электронный ПТС
- 3 владельца.
- Кондиционер
- Датчик предотвращения ДТП
- Задние датчики парковки

012833

Fresh Краснодар Ростовское шоссе
Адрес: г. Краснодар, Ростовское шоссе, 14к1
Отдел продаж: +7 861 205 28 89
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