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Daihatsu Coo
2006
574 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Daihatsu Coo 2006

574 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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+7 861 205 28 89
Купить онлайн
Daihatsu Coo
Daihatsu Coo
Daihatsu Coo
Daihatsu Coo
Daihatsu Coo
Daihatsu Coo
Daihatsu Coo
Daihatsu Coo
Daihatsu Coo
Daihatsu Coo
Daihatsu Coo

Характеристики

  • Марка Daihatsu
  • Модель Coo
  • Поколение Coo
  • Модификация 1.3 AT (91 л.с.)
  • Год 2006
  • Пробег 228537 км
  • Тип кузова Минивэн
  • Цвет Серый
  • VIN 000802
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1298 см3
  • Руль Правый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 91 л.с.
  • Воблер 86

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Легкосплавные диски, 15
  • Магнитола (CD)
  • Обратная связь
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Салон (ткань)
  • Сигнализация
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Daihatsu Coo

Дорогие друзья!

Мы рады представить вам автомобиль Daihatsu Coo 2006 года выпуска, который был ввезен из Японии в 2010 году. Этот автомобиль создан с учетом самых современных технологий и является прекрасным выбором для любителей комфорта и надежности.

Оригинальный ПТС этого автомобиля гарантирует его высокое качество и подлинность. Каждая деталь была проверена нашими специалистами, чтобы обеспечить максимальное удобство и безопасность для вас и ваших близких.

Daihatsu Coo 2006 года выпуска оснащен мощным двигателем, который позволяет ему развивать высокую скорость и маневренность на дороге. Автоматическая коробка передач обеспечивает легкость управления и комфорт при движении.

Автомобиль имеет просторный салон, который создаст уютную атмосферу в поездке для всех пассажиров. Высококачественные материалы отделки добавят стиль и элегантность к интерьеру автомобиля.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши менеджеры ответят на все ваши вопросы и помогут оформить покупку Daihatsu Coo 2006 года выпуска. Воспользуйтесь этим шансом и станьте обладателем качественного и надежного автомобиля!

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