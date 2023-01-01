Dodge Challenger

Уникальный Dodge Challenger 3.6 AT (309 л.с.) уже в России! Можете быть уверены: не так просто найти автомобиль с которым вы не останетесь незамеченными и получите настоящее удовольствие от езды! Он станет отличным выбором как для дальних путешествий, так и для городской жизни благодаря своему мощному и универсальному двигателю.

Пробег этого автомобиля составляет 52938 км, он был ввезён в РФ в 2023 году. Автомобиль имеет электронный ПТС, без регистрации в РФ.

Дополнительные опции, такие как камера заднего вида, бесключевой доступ в салон и запуск двигателя, датчик света, раздельный климат-контроль и круиз-контроль подарят вам максимальный комфорт и удобство во время поездок.

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