Москва
+7 800 444 30 97
Купить
Легковые автомобили Коммерческий транспорт Мотоциклы Подборки
Продать
Оценка и выкуп Обмен / Trade-in Комиссионная продажа
Услуги
Подбор Покупка онлайн с доставкой Кредит Автомобили от партнеров Удаленная комиссия Страхование Криминалистика Сервис Онлайн-запись в сервис Заказ авто
Компания
О компании Карьера Контакты Журнал
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Связь
+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Dodge Challenger
2019
2 900 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит

Dodge Challenger 2019

2 900 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
Начать чат
Купить онлайн
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит
+7 473 300 34 28
Купить онлайн
Dodge Challenger
Dodge Challenger
Dodge Challenger
Dodge Challenger
Dodge Challenger
Dodge Challenger
Dodge Challenger
Dodge Challenger
Dodge Challenger
Dodge Challenger
Dodge Challenger
Dodge Challenger
Dodge Challenger
Dodge Challenger
Dodge Challenger

Характеристики

  • Марка Dodge
  • Модель Challenger
  • Поколение III Рестайлинг 2
  • Модификация 3.6 AT (309 л.с.)
  • Год 2019
  • Пробег 52938 км
  • Тип кузова Купе
  • Цвет Серебряный
  • VIN 716866
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 3604 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Задний привод
  • Мощность двигателя 309 л.с.
  • Воблер 10

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 20
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (передние)
Развернуть

Информация

Dodge Challenger

Уникальный Dodge Challenger 3.6 AT (309 л.с.) уже в России! Можете быть уверены: не так просто найти автомобиль с которым вы не останетесь незамеченными и получите настоящее удовольствие от езды! Он станет отличным выбором как для дальних путешествий, так и для городской жизни благодаря своему мощному и универсальному двигателю.

Пробег этого автомобиля составляет 52938 км, он был ввезён в РФ в 2023 году. Автомобиль имеет электронный ПТС, без регистрации в РФ.

Дополнительные опции, такие как камера заднего вида, бесключевой доступ в салон и запуск двигателя, датчик света, раздельный климат-контроль и круиз-контроль подарят вам максимальный комфорт и удобство во время поездок.

Не упустите свой шанс стать владельцем уникального Dodge Challenger! Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю.

id716866

Fresh Воронеж Юг
Адрес: г. Воронеж, улица Изыскателей, 29к2
Отдел продаж: +7 473 300 34 28
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
Распечатать страницу
Преимущества Fresh Auto
Проверенные автомобили
Каждый автомобиль проходит диагностику по 250 параметрам
Юридическая гарантия
Все автомобили проверены криминалистами и продаются с юридической гарантией
Техническая защита
Сделайте ТО-0 в нашем сервисе и получите бесплатную техническую защиту ДВС и КПП*
Доставка
Привезем автомобиль вам домой или до нашего пункта выдачи
Предпродажная подготовка
Единые стандарты внешней и технической подготовки для всех автомобилей
Бронирование и оплата онлайн
Забронируйте или полностью оплатите автомобиль онлайн прямо на сайте

Еще легковые автомобили Dodge

Dodge Challenger Dodge Challenger Dodge Challenger Dodge Challenger Dodge Challenger Dodge Challenger Dodge Challenger Dodge Challenger Dodge Challenger Dodge Challenger Dodge Challenger Dodge Challenger Dodge Challenger Dodge Challenger Dodge Challenger Dodge Challenger Dodge Challenger Dodge Challenger Dodge Challenger Dodge Challenger Dodge Challenger Dodge Challenger Dodge Challenger Dodge Challenger Dodge Challenger Dodge Challenger Dodge Challenger Dodge Challenger Dodge Challenger Dodge Challenger Dodge Challenger Dodge Challenger Dodge Challenger Dodge Challenger Dodge Challenger Dodge Challenger

Dodge Challenger
2014

2 699 000 ₽

Dodge Challenger Dodge Challenger Dodge Challenger Dodge Challenger Dodge Challenger Dodge Challenger Dodge Challenger Dodge Challenger Dodge Challenger Dodge Challenger Dodge Challenger Dodge Challenger Dodge Challenger Dodge Challenger Dodge Challenger

Dodge Challenger
2019

2 900 000 ₽

Dodge RAM Dodge RAM Dodge RAM Dodge RAM Dodge RAM Dodge RAM Dodge RAM Dodge RAM Dodge RAM Dodge RAM Dodge RAM Dodge RAM Dodge RAM Dodge RAM Dodge RAM Dodge RAM Dodge RAM

Dodge RAM
2012

2 399 000 ₽

Dodge Caliber Dodge Caliber Dodge Caliber Dodge Caliber Dodge Caliber Dodge Caliber Dodge Caliber Dodge Caliber Dodge Caliber Dodge Caliber Dodge Caliber Dodge Caliber Dodge Caliber Dodge Caliber Dodge Caliber Dodge Caliber Dodge Caliber Dodge Caliber Dodge Caliber Dodge Caliber Dodge Caliber Dodge Caliber Dodge Caliber Dodge Caliber Dodge Caliber Dodge Caliber Dodge Caliber Dodge Caliber Dodge Caliber Dodge Caliber Dodge Caliber Dodge Caliber

Dodge Caliber
2008

487 500 ₽

Dodge Charger Dodge Charger Dodge Charger Dodge Charger Dodge Charger Dodge Charger Dodge Charger Dodge Charger Dodge Charger Dodge Charger Dodge Charger Dodge Charger Dodge Charger Dodge Charger Dodge Charger Dodge Charger Dodge Charger Dodge Charger

Dodge Charger
2020

4 599 000 ₽

Dodge Challenger Dodge Challenger Dodge Challenger Dodge Challenger Dodge Challenger Dodge Challenger Dodge Challenger Dodge Challenger Dodge Challenger

Dodge Challenger
2012

1 829 000 ₽

Dodge Challenger Dodge Challenger Dodge Challenger Dodge Challenger Dodge Challenger Dodge Challenger Dodge Challenger Dodge Challenger Dodge Challenger Dodge Challenger Dodge Challenger Dodge Challenger Dodge Challenger Dodge Challenger Dodge Challenger Dodge Challenger Dodge Challenger Dodge Challenger

Dodge Challenger
2015

2 400 000 ₽

Dodge Stratus Dodge Stratus Dodge Stratus Dodge Stratus Dodge Stratus Dodge Stratus Dodge Stratus Dodge Stratus Dodge Stratus Dodge Stratus Dodge Stratus Dodge Stratus Dodge Stratus Dodge Stratus Dodge Stratus Dodge Stratus Dodge Stratus

Dodge Stratus
2004

320 000 ₽

Dodge Durango Dodge Durango Dodge Durango Dodge Durango Dodge Durango Dodge Durango Dodge Durango Dodge Durango Dodge Durango Dodge Durango Dodge Durango Dodge Durango Dodge Durango Dodge Durango Dodge Durango Dodge Durango Dodge Durango Dodge Durango Dodge Durango Dodge Durango Dodge Durango Dodge Durango Dodge Durango Dodge Durango Dodge Durango Dodge Durango Dodge Durango Dodge Durango Dodge Durango Dodge Durango Dodge Durango Dodge Durango Dodge Durango Dodge Durango Dodge Durango Dodge Durango Dodge Durango

Dodge Durango
2019

4 499 000 ₽

Сетевое издание «Первый автомобильный маркетплейс» зарегистрировано Решением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) № Эл № ФС77-84512 от 29 декабря 2022 г.
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
Ваш город
Москва
Для точного расчета доставки, выберите свой город
Волгоград
Воронеж
Екатеринбург
Ижевск
Казань
Краснодар
Красноярск
Липецк
Минеральные Воды
Москва
Нижневартовск
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Оренбург
Пермь
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Ставрополь
Сургут
Тюмень
Уфа