Dodge Challenger

Цена без НДС. Возможна покупка в лизинг, с добавленной стоимостью 20%

Уважаемые автолюбители, мы рады предложить вам легендарный автомобиль - Dodge Challenger 2012 года выпуска. Этот автомобиль был привезен из-за рубежа и имеет электронный ПТС.

Dodge Challenger - это не просто автомобиль, это настоящий символ мощи и скорости. Он обладает раздельным климат-контролем, электро-приводом сидений и BLUETOOTH.

Если вы хотите приобрести автомобиль, который будет отличаться от других и будет вызывать восхищение окружающих, то Dodge Challenger - это ваш выбор.

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