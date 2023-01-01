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Dodge Challenger
2012
1 829 000 ₽
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Dodge Challenger 2012

1 829 000 ₽
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+7 495 730 37 79
Купить онлайн
Dodge Challenger
Dodge Challenger
Dodge Challenger
Dodge Challenger
Dodge Challenger
Dodge Challenger
Dodge Challenger
Dodge Challenger
Dodge Challenger

Характеристики

  • Марка Dodge
  • Модель Challenger
  • Поколение III Рестайлинг
  • Модификация 3.6 AT (305 л.с.)
  • Год 2012
  • Пробег 206403 км
  • Тип кузова Купе
  • Цвет Серый
  • VIN 604070
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 3564 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Задний привод
  • Мощность двигателя 305 л.с.
  • Воблер 304

Комплектация

  • Бортовой компьютер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Легкосплавные диски, 20
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (ткань)
  • Цвет салона (темный)
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Dodge Challenger

Цена без НДС. Возможна покупка в лизинг, с добавленной стоимостью 20%

Уважаемые автолюбители, мы рады предложить вам легендарный автомобиль - Dodge Challenger 2012 года выпуска. Этот автомобиль был привезен из-за рубежа и имеет электронный ПТС.

Dodge Challenger - это не просто автомобиль, это настоящий символ мощи и скорости. Он обладает раздельным климат-контролем, электро-приводом сидений и BLUETOOTH.

Если вы хотите приобрести автомобиль, который будет отличаться от других и будет вызывать восхищение окружающих, то Dodge Challenger - это ваш выбор.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наш опытный продавец ответит на все ваши вопросы и поможет оформить покупку. Не упустите возможность стать обладателем этого уникального автомобиля!

id604070

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