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Dodge Challenger
2015
2 400 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Dodge Challenger 2015

2 400 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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+7 865 220 57 34
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Dodge Challenger
Dodge Challenger
Dodge Challenger
Dodge Challenger
Dodge Challenger
Dodge Challenger
Dodge Challenger
Dodge Challenger
Dodge Challenger
Dodge Challenger
Dodge Challenger
Dodge Challenger
Dodge Challenger
Dodge Challenger
Dodge Challenger
Dodge Challenger
Dodge Challenger
Dodge Challenger

Характеристики

  • Марка Dodge
  • Модель Challenger
  • Поколение III Рестайлинг 2
  • Модификация 3.6 AT (309 л.с.)
  • Год 2015
  • Пробег 167803 км
  • Тип кузова Купе
  • Цвет Черный
  • VIN 888475
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 3604 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Задний привод
  • Мощность двигателя 309 л.с.
  • Воблер 34

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (4)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Легкосплавные диски, 20
  • Магнитола (CD)
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Салон (ткань)
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Dodge Challenger

Уважаемые клиенты!
Мы рады представить вам автомобиль Dodge Challenger 2015 года выпуска. Этот потрясающий автомобиль был пригнан из США и имеет электронный ПТС, что подтверждает его легальность и надежность.

Dodge Challenger обладает рядом превосходных характеристик и особенностей, которые сделают вашу поездку комфортной и увлекательной. Например, в автомобиле установлен 2х-зонный климат-контроль, который позволит вам и вашим пассажирам наслаждаться оптимальной температурой в салоне независимо от погоды за бортом.

Hands Free система позволит вам безопасно общаться по телефону, не отвлекаясь от дороги. Круиз-контроль поможет поддерживать постоянную скорость на трассе, что сделает вашу поездку более расслабленной и экономичной.

Мульти-руль позволит вам легко управлять различными функциями автомобиля, не отрывая рук от руля. Датчик света автоматически регулирует яркость фар в зависимости от освещения, обеспечивая вам максимальную видимость на дороге.

Кроме того, в Dodge Challenger установлена система доступа без ключа, что позволяет вам открывать и запускать автомобиль без необходимости доставать ключи из кармана. Регулировка сиденья водителя с электроприводом позволит вам быстро и легко найти наиболее комфортное положение за рулем.

Не забывайте о системе курсовой устойчивости, которая поможет вам поддерживать стабильность автомобиля на дороге, особенно в сложных условиях.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы с удовольствием ответим на все ваши вопросы и предоставим дополнительную информацию о Dodge Challenger 2015 года выпуска.

id888475

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Отдел продаж: +7 865 220 57 34
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