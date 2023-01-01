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Dodge Charger
2020
4 599 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Dodge Charger 2020

4 599 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Dodge Charger
Dodge Charger
Dodge Charger
Dodge Charger
Dodge Charger
Dodge Charger
Dodge Charger
Dodge Charger
Dodge Charger
Dodge Charger
Dodge Charger
Dodge Charger
Dodge Charger
Dodge Charger
Dodge Charger
Dodge Charger
Dodge Charger
Dodge Charger

Характеристики

  • Марка Dodge
  • Модель Charger
  • Поколение VI (LD) Рестайлинг
  • Модификация SRT 6.4 AT (492 л.с.)
  • Год 2020
  • Пробег 13046 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Фиолетовый
  • VIN 238207
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 6417 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Задний привод
  • Мощность двигателя 492 л.с.
  • Воблер 327

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Люк
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (комбинированный)
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Dodge Charger

Здравствуйте! Рады представить вам мощный автомобиль Dodge Charger SRT 6.4 AT - настоящую легенду американского автопрома!

Под капотом лежит убедительный V8 двигатель, который выдаёт 492 лошадиные силы! Когда вы нажмёте на педаль газа, вы услышите рёв мотора и ощутите головокружительную мощь.

Этот автомобиль станет настоящим знаком престижа и стиля. Он вызовет неоспоримое внимание, благодаря его фиолетовому цвету и уникальной комплектации Daytona.

Автомобиль был ввезён в Россию в 2022 году, имеет задний привод и переключается автоматически с помощью 8-ступенчатого автоматического трансмиссии. Также в комплектации есть множество дополнительных опций, которые делают этот Dodge Charger SRT 6.4 AT более уникальным и комфортным, чем многие другие автомобили на сегодняшний день.

Не упустите возможность ощутить весь азарт и мощь этого автомобиля. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово "ФРЕШ" и получите бесплатный отчёт по данному автомобилю. Мы уверены, что вы не пожалеете!

id238207

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