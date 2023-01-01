Dodge Charger

Здравствуйте! Рады представить вам мощный автомобиль Dodge Charger SRT 6.4 AT - настоящую легенду американского автопрома!

Под капотом лежит убедительный V8 двигатель, который выдаёт 492 лошадиные силы! Когда вы нажмёте на педаль газа, вы услышите рёв мотора и ощутите головокружительную мощь.

Этот автомобиль станет настоящим знаком престижа и стиля. Он вызовет неоспоримое внимание, благодаря его фиолетовому цвету и уникальной комплектации Daytona.

Автомобиль был ввезён в Россию в 2022 году, имеет задний привод и переключается автоматически с помощью 8-ступенчатого автоматического трансмиссии. Также в комплектации есть множество дополнительных опций, которые делают этот Dodge Charger SRT 6.4 AT более уникальным и комфортным, чем многие другие автомобили на сегодняшний день.

Не упустите возможность ощутить весь азарт и мощь этого автомобиля. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово "ФРЕШ" и получите бесплатный отчёт по данному автомобилю. Мы уверены, что вы не пожалеете!

id238207