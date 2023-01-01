Dodge RAM

У нас есть замечательное предложение для тех, кто ищет модный и надежный автомобиль - Dodge RAM 2012 года выпуска! Этот автомобиль был ввезен в РФ в 2014 году и имеет оригинальный ПТС со всей необходимой историей покупки и эксплуатации.

Dodge RAM комплектуется всем необходимым для комфортной и безопасной езды. Внутренний дизайн дополнен раздельным климат-контролем, датчиками дождя и света, аудиосистемой Alpine, нагреваемыми и вентилируемыми передними сидениями и многим другим!

Автомобиль также оснащен бесключевым доступом и запуском двигателя, камерой заднего вида, круиз-контролем, льюком и датчиками парковки. А для еще большего удобства установлено ГБО.

Если вы ищете надежный и вместительный автомобиль, Dodge RAM 2012 - именно то, что вам нужно! Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по этому автомобилю. Мы гарантируем абсолютную прозрачность во всех наших сделках и поможем вам выбрать автомобиль, который подходит именно вам!

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