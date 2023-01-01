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Dodge RAM
2012
2 399 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Dodge RAM 2012

2 399 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Купить онлайн
Dodge RAM
Dodge RAM
Dodge RAM
Dodge RAM
Dodge RAM
Dodge RAM
Dodge RAM
Dodge RAM
Dodge RAM
Dodge RAM
Dodge RAM
Dodge RAM
Dodge RAM
Dodge RAM
Dodge RAM
Dodge RAM
Dodge RAM

Характеристики

  • Марка Dodge
  • Модель RAM
  • Поколение IV (DS/DJ)
  • Модификация 5.7 AT (396 л.с.) 4WD
  • Год 2012
  • Пробег 204129 км
  • Тип кузова Пикап
  • Цвет Черный
  • VIN 518028
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 5654 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 396 л.с.
  • Воблер 12

Комплектация

  • 20
  • 5
  • CD
  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Газобаллон.оборуд. (ГБО)
  • Газобалонное оборудование
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Люк
  • Люк на крыше
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 1 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Усилитель руля
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Штатная
  • Э
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Dodge RAM

У нас есть замечательное предложение для тех, кто ищет модный и надежный автомобиль - Dodge RAM 2012 года выпуска! Этот автомобиль был ввезен в РФ в 2014 году и имеет оригинальный ПТС со всей необходимой историей покупки и эксплуатации.

Dodge RAM комплектуется всем необходимым для комфортной и безопасной езды. Внутренний дизайн дополнен раздельным климат-контролем, датчиками дождя и света, аудиосистемой Alpine, нагреваемыми и вентилируемыми передними сидениями и многим другим!

Автомобиль также оснащен бесключевым доступом и запуском двигателя, камерой заднего вида, круиз-контролем, льюком и датчиками парковки. А для еще большего удобства установлено ГБО.

Если вы ищете надежный и вместительный автомобиль, Dodge RAM 2012 - именно то, что вам нужно! Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по этому автомобилю. Мы гарантируем абсолютную прозрачность во всех наших сделках и поможем вам выбрать автомобиль, который подходит именно вам!

id518028

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