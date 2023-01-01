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RAM 1500
2020
6 150 000 ₽
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RAM 1500 2020

6 150 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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RAM 1500
RAM 1500
RAM 1500
RAM 1500
RAM 1500
RAM 1500
RAM 1500
RAM 1500
RAM 1500
RAM 1500
RAM 1500
RAM 1500
RAM 1500
RAM 1500
RAM 1500
RAM 1500
RAM 1500
RAM 1500
RAM 1500
RAM 1500
RAM 1500
RAM 1500
RAM 1500
RAM 1500

Характеристики

  • Марка RAM
  • Модель 1500
  • Поколение V
  • Модификация Quad Cab 5.7 AT (395 л.с.)
  • Год 2020
  • Пробег 45587 км
  • Тип кузова Пикап
  • Цвет Белый
  • VIN 277531
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 5654 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Задний привод
  • Мощность двигателя 395 л.с.
  • Воблер 140

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

RAM 1500

Внимание, автолюбители!

У нас появился настоящий гигант дорог – RAM 1500! Этот мощный пикап был пригнан из США в 2022 году и готов покорить сердца настоящих ценителей автомобилей.

С первого взгляда на RAM 1500 понятно, что перед вами настоящий американский король дорог. Его стильный и мощный внешний вид сразу привлекает внимание. А благодаря светодиодным фарам и тонированным стеклам, вы будете не только ездить с комфортом, но и выглядеть стильно.

В салоне RAM 1500 вы найдете все необходимое для комфортной и безопасной поездки. Климат-контроль с тремя зонами обеспечит идеальную температуру для каждого пассажира. А обогрев сидений и система доступа без ключа добавят дополнительный комфорт к вашей поездке.

Но это еще не все! В RAM 1500 вы найдете все самые современные технологии, которые сделают вашу поездку еще более удобной и безопасной. Навигационная система поможет вам найти путь в любой точке мира, а камера заднего вида обеспечит безопасную парковку.

И конечно же, не забываем о мощности и надежности RAM 1500. С его легкосплавными дисками, антипробуксовочной системой и системой курсовой устойчивости вы сможете покорить любую дорогу.

RAM 1500 – это не просто автомобиль, это стиль жизни!

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово "ФРЕШ", и мы предоставим вам бесплатный отчет по данному автомобилю.

id277531

Fresh Волгоград
Адрес: г. Волгоград, проспект Жукова, 94Д
Отдел продаж: +7 8442 20 06 35
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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