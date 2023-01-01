EXEED LX

Автомобиль в наличии.

Комплектация Premium Plus:

- Мультимедиа c Apple Carplay и Android Auto

- Камеры кругового обзора

- Светодиодная головная оптика

- Панорамная крыша

- Электропривод передних сидений, водительское с функцией памяти

- Цифровая приборная панель

- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя

- Обогрев руля и всех сидений

- Система контроля слепых зон

- Электропривод багажной двери

- Обогрев лобового стекла

- Датчики дождя и света

- Раздельный климат-контроль

- Круиз-контроль

908511