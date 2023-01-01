EXEED LX
Автомобиль в наличии.
Комплектация Premium Plus:
- Мультимедиа c Apple Carplay и Android Auto
- Камеры кругового обзора
- Светодиодная головная оптика
- Панорамная крыша
- Электропривод передних сидений, водительское с функцией памяти
- Цифровая приборная панель
- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя
- Обогрев руля и всех сидений
- Система контроля слепых зон
- Электропривод багажной двери
- Обогрев лобового стекла
- Датчики дождя и света
- Раздельный климат-контроль
- Круиз-контроль
908511