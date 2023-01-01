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EXEED LX
2023
3 250 000 ₽
Возможна доставка
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EXEED LX 2023

3 250 000 ₽
Возможна доставка
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+7 865 220 57 34
Купить онлайн
EXEED LX
EXEED LX
EXEED LX
EXEED LX
EXEED LX
EXEED LX
EXEED LX
EXEED LX
EXEED LX
EXEED LX
EXEED LX
EXEED LX
EXEED LX
EXEED LX
EXEED LX
EXEED LX
EXEED LX
EXEED LX
EXEED LX
EXEED LX
EXEED LX
EXEED LX

Характеристики

  • Марка EXEED
  • Модель LX
  • Поколение LX
  • Модификация 1.6 AMT (197 л.с.)
  • Год 2023
  • Пробег 43 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • Воблер 162
  • VIN 911214
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1598 см3
  • КПП Автомат вариатор
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 197 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 19
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

EXEED LX

Преимущества:

- Электронный ПТС
- Новый автомобиль ( без учета в РФ)
- Заводское лакокрасочное покрытие кузова
- Климат-контроль 2-зонный
- Люк
- Светодиодные фары
- Легкосплавные диски, 19
- Датчик дождя
- Датчик света
- Круиз-контроль
- Навигационная система
- Электроскладывание зеркал
- Система доступа без ключа
- Электропривод крышки багажника
- Салон (кожа)
- Электростеклоподъемники (все)
- Антиблокировочная система (ABS)
- Антипробуксовочная система
- Система курсовой устойчивости
- Парктроник
- Система контроля слепых зон
- Магнитола
- Камера заднего вида
- Камера 360°
- Панорамная крыша
- Камера передняя

911214

Fresh Минеральные Воды
Адрес: г. Минеральные Воды, ул. Автомобильная, 17
Отдел продаж: +7 865 220 57 34
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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