Москва
+7 800 444 30 97
Купить
Легковые автомобили Коммерческий транспорт Мотоциклы Подборки
Продать
Оценка и выкуп Обмен / Trade-in Комиссионная продажа
Услуги
Подбор Покупка онлайн с доставкой Кредит Автомобили от партнеров Удаленная комиссия Страхование Криминалистика Сервис Онлайн-запись в сервис Заказ авто
Компания
О компании Карьера Контакты Журнал
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Связь
+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Приложение
QR code

Приложение FRESH

В приложении удобнее выбирать авто и консультироваться с экспертами
QR code

В приложении можно быстро оценить авто-онлайн

EXEED LX
2023
2 990 000 ₽
Возможна доставка
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит

EXEED LX 2023

2 990 000 ₽
Возможна доставка
Начать чат
Купить онлайн
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит
Показать телефон + 7 865 220 57 32
Купить онлайн
EXEED LX
EXEED LX
EXEED LX
EXEED LX
EXEED LX
EXEED LX
EXEED LX
EXEED LX
EXEED LX
EXEED LX
EXEED LX
EXEED LX
EXEED LX
EXEED LX
EXEED LX
EXEED LX
EXEED LX
EXEED LX
EXEED LX
EXEED LX
EXEED LX
EXEED LX
EXEED LX
EXEED LX
EXEED LX
EXEED LX

Характеристики

  • Марка EXEED
  • Модель LX
  • Поколение LX
  • Модификация 1.5 CVT (147 л.с.)
  • Комплектация Prestige Plus
  • Год 2023
  • Пробег 1315 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • Воблер 175
  • VIN 903709
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1498 см3
  • КПП Автомат вариатор
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 147 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 19
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
Развернуть

Информация

EXEED LX

Преимущества:
- Автомобиль приобретен у официального дилера
- Действует гарантия завода изготовителя
- Электронный ПТС
- 1 владелец
- Заводское лакокрасочное покрытие кузова
- Премиальная аудиосистема SONY
- Большой сенсорный емкостный дисплей 12.3"
- Цифровая приборная панель
- Система "Свободные руки"(Hands free) с Bluetooth-связью
с мобильным телефоном
- Система кругового обзора
- Светодиодная оптика
- Ассистент контроля полосы
- Система мониторинга слепых зон
- Предупреждение о заднем перекрестном столкновении
- Система предотвращения фронтальных столкновений
- Адаптивный круиз-контроль
- Электропривод передних сидений
- Электропривод багажной двери
- 19-дюймовые алюминиевые литые диски
- Атмосферная многоцветная подсветка
- Обогрев передних сидений
- Обогрев сидений 2-го ряда
- Мультифункциональный руль с обогревом
- Подрулевые лепестки переключения передач
- Обогрев лобового стекла
- Обогрев форсунок стеклоомывателя
- Кожаная отделка сидений (Comfort) черного цвет
- Панорамное остекление крыши
- Бесключевой доступ и запуск двигателя
- Система помощи при старте в гору
- Парковочный ассистент
- Электрорегулировка боковых зеркал с функцией складывания

903709

Fresh Ставрополь
Адрес: г. Ставрополь, улица Южный обход, 57
Отдел продаж: + 7 865 220 57 32
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
Распечатать страницу
Проложить маршрут
Преимущества Fresh Auto
Проверенные автомобили
Каждый автомобиль проходит диагностику по 250 параметрам
Юридическая гарантия
Все автомобили проверены криминалистами и продаются с юридической гарантией
Техническая защита
Сделайте ТО-0 в нашем сервисе и получите бесплатную техническую защиту ДВС и КПП*
Доставка
Привезем автомобиль вам домой или до нашего пункта выдачи
Предпродажная подготовка
Единые стандарты внешней и технической подготовки для всех автомобилей
Бронирование и оплата онлайн
Забронируйте или полностью оплатите автомобиль онлайн прямо на сайте
Сетевое издание «Первый автомобильный маркетплейс» зарегистрировано Решением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) № Эл № ФС77-84512 от 29 декабря 2022 г.
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
Ближайший в Москве
В данные города мы осуществляем доставку. Выберите свой город или ближайший к нему
Волгоград
Воронеж
Екатеринбург
Казань
Краснодар
Красноярск
Липецк
Минеральные Воды
Москва
Нижний Новгород
Новосибирск
Оренбург
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Ставрополь
Сургут
Тюмень
Уфа