EXEED LX
Преимущества:
- Автомобиль приобретен у официального дилера
- Действует гарантия завода изготовителя
- Электронный ПТС
- 1 владелец
- Заводское лакокрасочное покрытие кузова
- Премиальная аудиосистема SONY
- Большой сенсорный емкостный дисплей 12.3"
- Цифровая приборная панель
- Система "Свободные руки"(Hands free) с Bluetooth-связью
с мобильным телефоном
- Система кругового обзора
- Светодиодная оптика
- Ассистент контроля полосы
- Система мониторинга слепых зон
- Предупреждение о заднем перекрестном столкновении
- Система предотвращения фронтальных столкновений
- Адаптивный круиз-контроль
- Электропривод передних сидений
- Электропривод багажной двери
- 19-дюймовые алюминиевые литые диски
- Атмосферная многоцветная подсветка
- Обогрев передних сидений
- Обогрев сидений 2-го ряда
- Мультифункциональный руль с обогревом
- Подрулевые лепестки переключения передач
- Обогрев лобового стекла
- Обогрев форсунок стеклоомывателя
- Кожаная отделка сидений (Comfort) черного цвет
- Панорамное остекление крыши
- Бесключевой доступ и запуск двигателя
- Система помощи при старте в гору
- Парковочный ассистент
- Электрорегулировка боковых зеркал с функцией складывания
903709