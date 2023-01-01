EXEED LX

Преимущества:

- Автомобиль приобретен у официального дилера

- Действует гарантия завода изготовителя

- Электронный ПТС

- 1 владелец

- Заводское лакокрасочное покрытие кузова

- Премиальная аудиосистема SONY

- Большой сенсорный емкостный дисплей 12.3"

- Цифровая приборная панель

- Система "Свободные руки"(Hands free) с Bluetooth-связью

с мобильным телефоном

- Система кругового обзора

- Светодиодная оптика

- Ассистент контроля полосы

- Система мониторинга слепых зон

- Предупреждение о заднем перекрестном столкновении

- Система предотвращения фронтальных столкновений

- Адаптивный круиз-контроль

- Электропривод передних сидений

- Электропривод багажной двери

- 19-дюймовые алюминиевые литые диски

- Атмосферная многоцветная подсветка

- Обогрев передних сидений

- Обогрев сидений 2-го ряда

- Мультифункциональный руль с обогревом

- Подрулевые лепестки переключения передач

- Обогрев лобового стекла

- Обогрев форсунок стеклоомывателя

- Кожаная отделка сидений (Comfort) черного цвет

- Панорамное остекление крыши

- Бесключевой доступ и запуск двигателя

- Система помощи при старте в гору

- Парковочный ассистент

- Электрорегулировка боковых зеркал с функцией складывания

903709