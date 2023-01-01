EXEED TXL
Проверена по 256 пунктам.
Гарантия юридической чистоты.
Цена указана за наличный расчет. При покупке в лизинг доплата 20%.
Преимущества:
- Автомобиль приобретался в Китае
- Электронный ПТС
- Новый автомобиль
- Комплектация 2.0 Sport Edition AWD 249 л.с.
- Система предотвращения столкновения
- Система контроля за полосой движения
- Датчик усталости водителя
- Система распознавания дорожных знаков
- Система контроля слепых зон
- Датчик давления в шинах
- Дневные ходовые огни
- Система управления дальним светом
- Электрообогрев лобового стекла
- Электрообогрев форсунок стеклоомывателей
- Климат-контроль 2-зонный
- Адаптивный круиз-контроль
- Камера 360°
- Система выбора режима движения
- Дистанционный запуск двигателя
- Открытие багажника без помощи рук
- Электронная приборная панель
- Система доступа без ключа
- Электропривод крышки багажника
- Подрулевые лепестки переключения передач
- Электропривод зеркал
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