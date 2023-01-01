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EXEED TXL
2022
3 629 000 ₽
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EXEED TXL 2022

3 629 000 ₽
Доставка бесплатно
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+7 495 730 37 79
Купить онлайн
EXEED TXL
EXEED TXL
EXEED TXL
EXEED TXL
EXEED TXL
EXEED TXL
EXEED TXL
EXEED TXL
EXEED TXL
EXEED TXL
EXEED TXL
EXEED TXL
EXEED TXL
EXEED TXL
EXEED TXL
EXEED TXL
EXEED TXL

Характеристики

  • Марка EXEED
  • Модель TXL
  • Поколение I Рестайлинг
  • Модификация 2.0 AMT (197 л.с.) 4WD
  • Комплектация Sport Edition
  • Год 2022
  • Пробег 150 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN 405758
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1998 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 197 л.с.
  • Воблер 167

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

EXEED TXL

Проверена по 256 пунктам.
Гарантия юридической чистоты.
Цена указана за наличный расчет. При покупке в лизинг доплата 20%.

Преимущества:

- Автомобиль приобретался в Китае
- Электронный ПТС
- Новый автомобиль
- Комплектация 2.0 Sport Edition AWD 249 л.с.
- Система предотвращения столкновения
- Система контроля за полосой движения
- Датчик усталости водителя
- Система распознавания дорожных знаков
- Система контроля слепых зон
- Датчик давления в шинах
- Дневные ходовые огни
- Система управления дальним светом
- Электрообогрев лобового стекла
- Электрообогрев форсунок стеклоомывателей
- Климат-контроль 2-зонный
- Адаптивный круиз-контроль
- Камера 360°
- Система выбора режима движения
- Дистанционный запуск двигателя
- Открытие багажника без помощи рук
- Электронная приборная панель
- Система доступа без ключа
- Электропривод крышки багажника
- Подрулевые лепестки переключения передач
- Электропривод зеркал

id405758

Fresh Москва
Адрес: г. Москва, МКАД, 78-й километр, 2Б
Отдел продаж: +7 495 730 37 79
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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Сетевое издание «Первый автомобильный маркетплейс» зарегистрировано Решением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) № Эл № ФС77-84512 от 29 декабря 2022 г.
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
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