EXEED TXL

Проверена по 256 пунктам.

Гарантия юридической чистоты.

Цена указана за наличный расчет. При покупке в лизинг доплата 20%.

Преимущества:

- Автомобиль приобретался в Китае

- Электронный ПТС

- Новый автомобиль

- Комплектация 2.0 Sport Edition AWD 249 л.с.

- Система предотвращения столкновения

- Система контроля за полосой движения

- Датчик усталости водителя

- Система распознавания дорожных знаков

- Система контроля слепых зон

- Датчик давления в шинах

- Дневные ходовые огни

- Система управления дальним светом

- Электрообогрев лобового стекла

- Электрообогрев форсунок стеклоомывателей

- Климат-контроль 2-зонный

- Адаптивный круиз-контроль

- Камера 360°

- Система выбора режима движения

- Дистанционный запуск двигателя

- Открытие багажника без помощи рук

- Электронная приборная панель

- Система доступа без ключа

- Электропривод крышки багажника

- Подрулевые лепестки переключения передач

- Электропривод зеркал

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