EXEED TXL

Автомобиль приобретался у официального дилера.

Действует гарантия завода изготовителя.

Электронный ПТС. 1 владелец.

Заводское лакокрасочное покрытие кузова.

Дополнительные опции:

Комплектация Flagship

- 19` дюймовые колесные диски

- Климат-контроль с системой ионизации

- Электроприводы сидений

- Обогрев передних сидений

- Обогрев лобового стекла

- Кожаная отделка сидений (Premium)

- Панорамная сдвижная крыша

- Система камер кругового обзора

- Система автоматической парковки автомобиля

- Задние, передние и боковые датчики парковки

- Зеркало заднего вида с автозатемнением

- Светодиодная оптика

- Мультимедийная аудиосистема с возможностью подключения внешних устройств, воспроизведение видео, Bluetooth

- Apple Car Play

- Android Auto

- Антипробуксовочная система с электронной блокировкой дифференциала (TCS + EDL)

- Система мониторинга слепых зон (BSD)

- Предупреждение о заднем перекрестном столкновении (RCTW)

- Предупреждение о наезде сзади (RCW)

- Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS)

- Цифровая приборная панель

- Кожаный мультируль с обогревом

- Круиз-контроль

- Электропривод багажника

- Датчики света и дождя

Дополнительно установлено: тонировка задних стекол, защитная бронеплёнка передней части кузова полностью. а так же зон риска, защита картера, фирменный дорожный набор в подарок!

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