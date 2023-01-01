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EXEED TXL
2021
2 799 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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EXEED TXL 2021

2 799 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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+ 7 865 220 57 32
Купить онлайн
EXEED TXL
EXEED TXL
EXEED TXL
EXEED TXL
EXEED TXL
EXEED TXL
EXEED TXL
EXEED TXL
EXEED TXL
EXEED TXL
EXEED TXL
EXEED TXL
EXEED TXL
EXEED TXL
EXEED TXL
EXEED TXL
EXEED TXL
EXEED TXL
EXEED TXL
EXEED TXL
EXEED TXL

Характеристики

  • Марка EXEED
  • Модель TXL
  • Поколение I
  • Модификация 1.6 AMT (186 л.с.) 4WD
  • Комплектация Flagship
  • Год 2021
  • Пробег 30463 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • VIN 173042
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1598 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 186 л.с.
  • Воблер 140

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 19
  • Обогрев зеркал
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

EXEED TXL

Автомобиль приобретался у официального дилера.
Действует гарантия завода изготовителя.
Электронный ПТС. 1 владелец.
Заводское лакокрасочное покрытие кузова.

Дополнительные опции:

Комплектация Flagship
- 19` дюймовые колесные диски
- Климат-контроль с системой ионизации
- Электроприводы сидений
- Обогрев передних сидений
- Обогрев лобового стекла
- Кожаная отделка сидений (Premium)
- Панорамная сдвижная крыша
- Система камер кругового обзора
- Система автоматической парковки автомобиля
- Задние, передние и боковые датчики парковки
- Зеркало заднего вида с автозатемнением
- Светодиодная оптика
- Мультимедийная аудиосистема с возможностью подключения внешних устройств, воспроизведение видео, Bluetooth
- Apple Car Play
- Android Auto
- Антипробуксовочная система с электронной блокировкой дифференциала (TCS + EDL)
- Система мониторинга слепых зон (BSD)
- Предупреждение о заднем перекрестном столкновении (RCTW)
- Предупреждение о наезде сзади (RCW)
- Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS)
- Цифровая приборная панель
- Кожаный мультируль с обогревом
- Круиз-контроль
- Электропривод багажника
- Датчики света и дождя

Дополнительно установлено: тонировка задних стекол, защитная бронеплёнка передней части кузова полностью. а так же зон риска, защита картера, фирменный дорожный набор в подарок!

id173042

Fresh Ставрополь
Адрес: г. Ставрополь, улица Южный обход, 57
Отдел продаж: + 7 865 220 57 32
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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