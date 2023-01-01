EXEED TXL
Автомобиль приобретался у официального дилера.
Действует гарантия завода изготовителя.
Электронный ПТС. 1 владелец.
Заводское лакокрасочное покрытие кузова.
Дополнительные опции:
Комплектация Flagship
- 19` дюймовые колесные диски
- Климат-контроль с системой ионизации
- Электроприводы сидений
- Обогрев передних сидений
- Обогрев лобового стекла
- Кожаная отделка сидений (Premium)
- Панорамная сдвижная крыша
- Система камер кругового обзора
- Система автоматической парковки автомобиля
- Задние, передние и боковые датчики парковки
- Зеркало заднего вида с автозатемнением
- Светодиодная оптика
- Мультимедийная аудиосистема с возможностью подключения внешних устройств, воспроизведение видео, Bluetooth
- Apple Car Play
- Android Auto
- Антипробуксовочная система с электронной блокировкой дифференциала (TCS + EDL)
- Система мониторинга слепых зон (BSD)
- Предупреждение о заднем перекрестном столкновении (RCTW)
- Предупреждение о наезде сзади (RCW)
- Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS)
- Цифровая приборная панель
- Кожаный мультируль с обогревом
- Круиз-контроль
- Электропривод багажника
- Датчики света и дождя
Дополнительно установлено: тонировка задних стекол, защитная бронеплёнка передней части кузова полностью. а так же зон риска, защита картера, фирменный дорожный набор в подарок!
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