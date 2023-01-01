EXEED TXL

Цена без НДС. Возможна покупка в лизинг, с добавленной стоимостью 20%

Уважаемые клиенты!

Мы рады предложить Вам автомобиль EXEED TXL, 2022 года выпуска, приобретенный у официального дилера. Этот автомобиль является прекрасным выбором для тех, кто ценит комфорт, безопасность и современные технологии.

Гарантия завода изготовителя действует на этот автомобиль, а электронный ПТС и заводское лакокрасочное покрытие кузова гарантируют его безупречное состояние.

Комплектация Flagship включает в себя множество дополнительных опций, таких как система камер кругового обзора, система автоматической парковки автомобиля, светодиодная оптика и мультимедийная аудиосистема с возможностью подключения внешних устройств, воспроизведение видео, Bluetooth, Apple Car Play и Android Auto.

Кроме того, этот автомобиль оснащен антипробуксовочной системой с электронной блокировкой дифференциала (TCS + EDL), системой мониторинга слепых зон (BSD), предупреждением о заднем перекрестном столкновении (RCTW), предупреждением о наезде сзади (RCW) и системой мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS).

Кожаная отделка сидений (Premium), панорамная сдвижная крыша, электроприводы сидений, обогрев передних сидений и лобового стекла, зеркало заднего вида с автозатемнением, цифровая приборная панель, кожаный мультируль с обогревом, круиз-контроль, электропривод багажника и датчики света и дождя делают этот автомобиль еще более привлекательным.

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