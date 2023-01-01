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EXEED TXL
2022
3 700 000 ₽
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EXEED TXL 2022

3 700 000 ₽
Доставка бесплатно
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+7 495 730 37 79
Купить онлайн
EXEED TXL
EXEED TXL
EXEED TXL
EXEED TXL
EXEED TXL
EXEED TXL
EXEED TXL
EXEED TXL
EXEED TXL
EXEED TXL
EXEED TXL
EXEED TXL
EXEED TXL
EXEED TXL
EXEED TXL
EXEED TXL
EXEED TXL
EXEED TXL
EXEED TXL
EXEED TXL
EXEED TXL

Характеристики

  • Марка EXEED
  • Модель TXL
  • Поколение I Рестайлинг
  • Модификация 2.0 AMT (197 л.с.) 4WD
  • Комплектация Sport Edition
  • Год 2022
  • Пробег 7120 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серый
  • VIN 172815
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1998 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 197 л.с.
  • Воблер 152

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 18
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

EXEED TXL

Цена без НДС. Возможна покупка в лизинг, с добавленной стоимостью 20%

Уважаемые клиенты!

Мы рады предложить Вам автомобиль EXEED TXL, 2022 года выпуска, приобретенный у официального дилера. Этот автомобиль является прекрасным выбором для тех, кто ценит комфорт, безопасность и современные технологии.

Гарантия завода изготовителя действует на этот автомобиль, а электронный ПТС и заводское лакокрасочное покрытие кузова гарантируют его безупречное состояние.

Комплектация Flagship включает в себя множество дополнительных опций, таких как система камер кругового обзора, система автоматической парковки автомобиля, светодиодная оптика и мультимедийная аудиосистема с возможностью подключения внешних устройств, воспроизведение видео, Bluetooth, Apple Car Play и Android Auto.

Кроме того, этот автомобиль оснащен антипробуксовочной системой с электронной блокировкой дифференциала (TCS + EDL), системой мониторинга слепых зон (BSD), предупреждением о заднем перекрестном столкновении (RCTW), предупреждением о наезде сзади (RCW) и системой мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS).

Кожаная отделка сидений (Premium), панорамная сдвижная крыша, электроприводы сидений, обогрев передних сидений и лобового стекла, зеркало заднего вида с автозатемнением, цифровая приборная панель, кожаный мультируль с обогревом, круиз-контроль, электропривод багажника и датчики света и дождя делают этот автомобиль еще более привлекательным.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наш опытный продавец ответит на все Ваши вопросы и поможет сделать правильный выбор.

id172815

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Сетевое издание «Первый автомобильный маркетплейс» зарегистрировано Решением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) № Эл № ФС77-84512 от 29 декабря 2022 г.
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