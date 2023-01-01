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+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
EXEED TXL
2023
4 359 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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EXEED TXL 2023

4 359 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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+7 865 220 57 34
Купить онлайн
EXEED TXL
EXEED TXL
EXEED TXL
EXEED TXL
EXEED TXL
EXEED TXL
EXEED TXL
EXEED TXL
EXEED TXL
EXEED TXL
EXEED TXL
EXEED TXL
EXEED TXL
EXEED TXL
EXEED TXL
EXEED TXL
EXEED TXL
EXEED TXL
EXEED TXL
EXEED TXL
EXEED TXL
EXEED TXL
EXEED TXL
EXEED TXL
EXEED TXL
EXEED TXL
EXEED TXL

Характеристики

  • Марка EXEED
  • Модель TXL
  • Поколение I Рестайлинг
  • Модификация 1.6 AMT (186 л.с.) 4WD
  • Комплектация Flagship
  • Год 2023
  • Пробег 12536 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN 184164
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1598 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 186 л.с.
  • Воблер 70

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 17
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

EXEED TXL

Преимущества:

- Электронный ПТС
- Действует заводская гарантия.
- Заводское лакокрасочное покрытие кузова.
- Дилерское обслуживание, в наличии сервисные документы.
- Мультимедийная система c функцией подключения смартфона
- Навигация
- Камера заднего вида
- Камеры кругового обзора
- Диодная головная оптика
- Панорамная крыша
- Электропривод руля Обогрев руля
- Электропривод багажной двери
- Контроль слепых зон
- Система следования по полосе движения
- Датчики дождя и света
- Раздельный климат-контроль
- Круиз-контроль
- Передние и задние датчики парковки
- Полный электропакет

id184164

Fresh Минеральные Воды
Адрес: г. Минеральные Воды, ул. Автомобильная, 17
Отдел продаж: +7 865 220 57 34
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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