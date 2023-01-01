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EXEED TXL
2023
4 680 000 ₽
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EXEED TXL 2023

4 680 000 ₽
Новый
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+7 473 211-37-48
Купить онлайн
EXEED TXL
EXEED TXL
EXEED TXL
EXEED TXL
EXEED TXL
EXEED TXL
EXEED TXL
EXEED TXL
EXEED TXL
EXEED TXL
EXEED TXL
EXEED TXL
EXEED TXL
EXEED TXL
EXEED TXL
EXEED TXL
EXEED TXL
EXEED TXL
EXEED TXL

Характеристики

  • Марка EXEED
  • Модель TXL
  • Поколение I Рестайлинг
  • Модификация 2.0 AMT (197 л.с.) 4WD
  • Комплектация Sport Edition
  • Год 2023
  • Пробег 0 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серый
  • VIN 245467
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1998 см3
  • КПП Автомат вариатор
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 197 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 19
  • Люк
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

EXEED TXL

Автомобиль в наличии.
Комплектация Sport Edition.

245467

Fresh EXEED Воронеж
Адрес: г. Воронеж, Московское шоссе, 18
Отдел продаж: +7 473 211-37-48
Время работы: с 09-00 до 20-00, без выходных.
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