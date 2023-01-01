EXEED TXL
Преимущества:
- Автомобиль приобретался у официального дилера
- Электронный ПТС, 1 владелец
- Действует заводская гарантия
- Заводское лакокрасочное покрытие кузова
Дилерское обслуживание, в наличии сервисные документы
- Мультимедийная система c функцией подключения смартфона
- Навигация
- Камеры кругового обзора
- Диодная головная оптика
-- Панорамная крыша
-- Обогрев руля
- Электропривод багажной двери
- Контроль слепых зон
- Система следования по полосе движения
-- Датчики дождя и света
- Раздельный климат-контроль
- Круиз-контроль
- Передние и задние датчики парковки
357945