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EXEED TXL
2021
3 199 000 ₽
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EXEED TXL 2021

3 199 000 ₽
Возможна доставка
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Купить онлайн
EXEED TXL
EXEED TXL
EXEED TXL
EXEED TXL
EXEED TXL
EXEED TXL
EXEED TXL
EXEED TXL
EXEED TXL
EXEED TXL
EXEED TXL
EXEED TXL
EXEED TXL
EXEED TXL
EXEED TXL
EXEED TXL
EXEED TXL
EXEED TXL
EXEED TXL
EXEED TXL
EXEED TXL

Характеристики

  • Марка EXEED
  • Модель TXL
  • Поколение I Рестайлинг
  • Модификация 1.6 AMT (186 л.с.) 4WD
  • Комплектация Flagship
  • Год 2021
  • Пробег 10668 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • Воблер 199
  • VIN 357945
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1598 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 186 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 19
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

EXEED TXL

Преимущества:
- Автомобиль приобретался у официального дилера
- Электронный ПТС, 1 владелец
- Действует заводская гарантия
- Заводское лакокрасочное покрытие кузова
Дилерское обслуживание, в наличии сервисные документы
- Мультимедийная система c функцией подключения смартфона
- Навигация
- Камеры кругового обзора
- Диодная головная оптика
-- Панорамная крыша
-- Обогрев руля
- Электропривод багажной двери
- Контроль слепых зон
- Система следования по полосе движения
-- Датчики дождя и света
- Раздельный климат-контроль
- Круиз-контроль
- Передние и задние датчики парковки

357945

Fresh Воронеж Север
Адрес: г. Воронеж, улица Московское шоссе, 14
Отдел продаж: +7 473 300 35 93
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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