EXEED VX

Цена указана за наличный расчет. При покупке в лизинг доплата 20%

Уникальный автомобиль EXEED VX, 2022 года выпуска уже ждет своего нового владельца! Этот автомобиль был ввезен из-за рубежа и имеет безупречную историю - никаких ДТП и только один собственник. А электронный ПТС и заводское лакокрасочное покрытие говорят о том, что автомобиль находится в отличном состоянии и готов к эксплуатации.

Комплектация Luxury обеспечивает максимальный комфорт и безопасность на дороге. Камеры кругового обзора 360, задние датчики парковки, мониторинг слепых зон, слежение за полосой и бесключевой доступ - все это делает вождение автомобиля EXEED VX максимально удобным и безопасным. А панорамная крыша с люком, атмосферная подсветка салона, обогрев всех сидений, вентиляция передних сидений, обогрев лобового стекла и рулевого колеса, беспроводная зарядка, проекция и аудио система премиум класса Sony - позволят вам наслаждаться поездкой на полную катушку.

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