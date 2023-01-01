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EXEED VX
2022
4 099 000 ₽
Доставка от 28 000 ₽
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EXEED VX 2022

4 099 000 ₽
Доставка от 28 000 ₽
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+ 7 343 288 54 38
Купить онлайн
EXEED VX
EXEED VX
EXEED VX
EXEED VX
EXEED VX
EXEED VX
EXEED VX
EXEED VX
EXEED VX
EXEED VX
EXEED VX
EXEED VX
EXEED VX
EXEED VX
EXEED VX
EXEED VX
EXEED VX
EXEED VX
EXEED VX
EXEED VX

Характеристики

  • Марка EXEED
  • Модель VX
  • Поколение I
  • Модификация 2.0 AMT (249 л.с.) 4WD
  • Комплектация Luxury
  • Год 2022
  • Пробег 174 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серый
  • VIN 182126
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1998 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 249 л.с.
  • Воблер 44

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (7)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 19
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Регулировка руля (электро)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (кожа)
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

EXEED VX

Цена указана за наличный расчет. При покупке в лизинг доплата 20%

Уникальный автомобиль EXEED VX, 2022 года выпуска уже ждет своего нового владельца! Этот автомобиль был ввезен из-за рубежа и имеет безупречную историю - никаких ДТП и только один собственник. А электронный ПТС и заводское лакокрасочное покрытие говорят о том, что автомобиль находится в отличном состоянии и готов к эксплуатации.

Комплектация Luxury обеспечивает максимальный комфорт и безопасность на дороге. Камеры кругового обзора 360, задние датчики парковки, мониторинг слепых зон, слежение за полосой и бесключевой доступ - все это делает вождение автомобиля EXEED VX максимально удобным и безопасным. А панорамная крыша с люком, атмосферная подсветка салона, обогрев всех сидений, вентиляция передних сидений, обогрев лобового стекла и рулевого колеса, беспроводная зарядка, проекция и аудио система премиум класса Sony - позволят вам наслаждаться поездкой на полную катушку.

Мы предлагаем бесплатный отчет по данному автомобилю. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши специалисты всегда готовы помочь вам выбрать лучший автомобиль для вашей жизни и ответить на все ваши вопросы.

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id182126

Fresh Екатеринбург
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