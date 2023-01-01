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EXEED VX
2021
3 899 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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EXEED VX 2021

3 899 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Купить онлайн
EXEED VX
EXEED VX
EXEED VX
EXEED VX
EXEED VX
EXEED VX
EXEED VX
EXEED VX
EXEED VX
EXEED VX
EXEED VX
EXEED VX
EXEED VX
EXEED VX
EXEED VX
EXEED VX
EXEED VX

Характеристики

  • Марка EXEED
  • Модель VX
  • Поколение I
  • Модификация 2.0 AMT (249 л.с.) 4WD
  • Комплектация President
  • Год 2021
  • Пробег 31329 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Синий
  • VIN 355590
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1998 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 249 л.с.
  • Воблер 85

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Количество мест (7)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 20
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

EXEED VX

Дорогие друзья!
Мы рады представить вам один из самых современных автомобилей нашего времени - EXEED VX, 2021 года выпуска. Этот автомобиль был приобретен у официального дилера и имеет только одного владельца. Кроме того, он обладает электронным ПТС и заводским лакокрасочным покрытием, что гарантирует его безупречное состояние.

EXEED VX оснащен превосходной комплектацией, которая удовлетворит даже самых требовательных покупателей. Третий ряд сидений, трехзонный климат-контроль, электропривод сидений, панорамная крыша, проекционная система показаний спидометра, цифровая приборная панель, ионизатор воздуха, вентиляция сидений, камеры кругового обзора, навигационная система, система распознавания дорожных знаков - все это доступно вам при приобретении этого автомобиля.

EXEED VX привлекает внимание не только своей комплектацией, но и своим дизайном. Он украшен стильными линиями и элегантными формами, которые делают его поистине неповторимым.

Но главное, что делает этот автомобиль таким привлекательным - это его высокая производительность. Он оснащен современным двигателем, который обеспечивает мощный и плавный ход, а также переднеприводной системой, которая обеспечивает безопасность и комфорт в любых условиях.

Так что, если вы ищете надежный и стильный автомобиль, не идите дальше - EXEED VX 2021 года выпуска ждет вас! Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наш менеджер ответит на все ваши вопросы и поможет сделать правильный выбор.

id355590

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