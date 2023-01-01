EXEED VX

Уважаемые клиенты! Мы рады представить Вам EXEED VX, 2022 года выпуска. Этот автомобиль обладает всеми необходимыми характеристиками для комфортной и безопасной езды на дальние расстояния. Автомобиль имеет электронный ПТС и только одного владельца.

EXEED VX имеет заводское лакокрасочное покрытие кузова, которое обеспечивает надежную защиту от внешних факторов и сохраняет свой первоначальный вид на долгие годы.

Кожаный салон и панорамная крыша создают благородный и уютный интерьер, а также придают автомобилю современный и стильный вид. Третий ряд сидений позволяет комфортно разместить всех пассажиров, а аудиосистема SONY создаст неповторимую атмосферу в машине.

3-зонный климат-контроль и обогрев всех сидений обеспечивают максимально комфортные условия для пассажиров в любое время года.

Камеры кругового обзора и датчики парковки помогают избежать неприятных ситуаций на дороге, а навигационная система упрощает поиск нужного направления.

Бесключевой доступ и запуск двигателя - это удобный и безопасный способ использования вашего автомобиля.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши менеджеры ответят на все ваши вопросы и проведут тест-драйв для более детального ознакомления с автомобилем.

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