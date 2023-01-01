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EXEED VX
2022
4 250 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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EXEED VX 2022

4 250 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Купить онлайн
EXEED VX
EXEED VX
EXEED VX
EXEED VX
EXEED VX
EXEED VX
EXEED VX
EXEED VX
EXEED VX
EXEED VX
EXEED VX
EXEED VX
EXEED VX
EXEED VX
EXEED VX
EXEED VX
EXEED VX
EXEED VX
EXEED VX
EXEED VX
EXEED VX
EXEED VX

Характеристики

  • Марка EXEED
  • Модель VX
  • Поколение I
  • Модификация 2.0 AMT (249 л.с.) 4WD
  • Год 2022
  • Пробег 9349 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Фиолетовый
  • VIN 078197
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1998 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 249 л.с.
  • Воблер 230

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (7)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 20
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Омыватель фар
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

EXEED VX

Уважаемые клиенты! Мы рады представить Вам EXEED VX, 2022 года выпуска. Этот автомобиль обладает всеми необходимыми характеристиками для комфортной и безопасной езды на дальние расстояния. Автомобиль имеет электронный ПТС и только одного владельца.

EXEED VX имеет заводское лакокрасочное покрытие кузова, которое обеспечивает надежную защиту от внешних факторов и сохраняет свой первоначальный вид на долгие годы.

Кожаный салон и панорамная крыша создают благородный и уютный интерьер, а также придают автомобилю современный и стильный вид. Третий ряд сидений позволяет комфортно разместить всех пассажиров, а аудиосистема SONY создаст неповторимую атмосферу в машине.

3-зонный климат-контроль и обогрев всех сидений обеспечивают максимально комфортные условия для пассажиров в любое время года.

Камеры кругового обзора и датчики парковки помогают избежать неприятных ситуаций на дороге, а навигационная система упрощает поиск нужного направления.

Бесключевой доступ и запуск двигателя - это удобный и безопасный способ использования вашего автомобиля.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши менеджеры ответят на все ваши вопросы и проведут тест-драйв для более детального ознакомления с автомобилем.

id078197

Fresh Ростов Вавилова
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова 59Е
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