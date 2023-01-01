EXEED VX
Преимущества:
1) ПТС Электронный
2) 1 владелец
3) Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
4) Люк
5) Светодиодные фары
6) Легкосплавные диски, 19
7) Дистанционный запуск двигателя
8) Круиз-контроль
9) Навигационная система
10) Подогрев руля
11) Обогрев сидений
12) Электрообогрев лобового стекла
13) Система доступа без ключа
14) Проекционный дисплей
15) Электропривод крышки багажника
16) Количество мест (7)
17) Салон (кожа)
18) Парктроник
19) Камера заднего вида
20) Камера 360°
21) Панорамная крыша / лобовое стекло
22) Вентиляция передних сидений
23) Камера передняя
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