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+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
EXEED VX
2021
3 650 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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EXEED VX 2021

3 650 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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+7 473 300 34 28
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EXEED VX
EXEED VX
EXEED VX
EXEED VX
EXEED VX
EXEED VX
EXEED VX
EXEED VX
EXEED VX
EXEED VX
EXEED VX
EXEED VX
EXEED VX
EXEED VX
EXEED VX
EXEED VX
EXEED VX
EXEED VX
EXEED VX
EXEED VX
EXEED VX
EXEED VX
EXEED VX

Характеристики

  • Марка EXEED
  • Модель VX
  • Поколение I
  • Модификация 2.0 AMT (249 л.с.) 4WD
  • Год 2021
  • Пробег 32870 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серый
  • VIN 290089
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1998 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 249 л.с.
  • Воблер 83

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (7)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 19
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
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Информация

EXEED VX

Преимущества:

1) ПТС Электронный
2) 1 владелец
3) Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
4) Люк
5) Светодиодные фары
6) Легкосплавные диски, 19
7) Дистанционный запуск двигателя
8) Круиз-контроль
9) Навигационная система
10) Подогрев руля
11) Обогрев сидений
12) Электрообогрев лобового стекла
13) Система доступа без ключа
14) Проекционный дисплей
15) Электропривод крышки багажника
16) Количество мест (7)
17) Салон (кожа)
18) Парктроник
19) Камера заднего вида
20) Камера 360°
21) Панорамная крыша / лобовое стекло
22) Вентиляция передних сидений
23) Камера передняя

id290089

Fresh Воронеж Юг
Адрес: г. Воронеж, улица Изыскателей, 29к2
Отдел продаж: +7 473 300 34 28
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Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
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