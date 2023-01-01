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EXEED VX
2023
5 300 000 ₽
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EXEED VX 2023

5 300 000 ₽
Новый
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+7 473 211-37-48
Купить онлайн
EXEED VX
EXEED VX
EXEED VX
EXEED VX
EXEED VX
EXEED VX
EXEED VX
EXEED VX
EXEED VX
EXEED VX
EXEED VX
EXEED VX
EXEED VX
EXEED VX
EXEED VX
EXEED VX
EXEED VX
EXEED VX
EXEED VX
EXEED VX
EXEED VX

Характеристики

  • Марка EXEED
  • Модель VX
  • Поколение I
  • Модификация 2.0 AMT (249 л.с.) 4WD
  • Комплектация President
  • Год 2023
  • Пробег 0 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Синий
  • VIN 317578
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1998 см3
  • КПП Автомат вариатор
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 249 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 20
  • Люк
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
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Информация

EXEED VX

Автомобиль в наличии.

317578

Fresh EXEED Воронеж
Адрес: г. Воронеж, Московское шоссе, 18
Отдел продаж: +7 473 211-37-48
Время работы: с 09-00 до 20-00, без выходных.
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