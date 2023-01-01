FAW Bestune NAT

Цена указана за наличный расчет. При покупке в лизинг доплата 20%

Автомобиль FAW Bestune NAT, 2022 года выпуска - это надежный и экономичный автомобиль с высоким уровнем комфорта и безопасности. Он оснащен мультимедийной системой с сенсорным экраном и поддержкой Bluetooth, электростеклоподъемниками, центральным замком с дистанционным управлением, ABS и ESP.

Дополнительные опции, такие как датчики света, электропривод и обогрев зеркал, кондиционер, парктроники, круиз-контроль и камера заднего вида, обеспечат еще больший уровень комфорта и безопасности.

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