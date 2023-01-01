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FAW Bestune NAT
2022
2 769 000 ₽
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FAW Bestune NAT 2022

2 769 000 ₽
Доставка бесплатно
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+7 495 730 37 79
Купить онлайн
FAW Bestune NAT
FAW Bestune NAT
FAW Bestune NAT
FAW Bestune NAT
FAW Bestune NAT
FAW Bestune NAT
FAW Bestune NAT
FAW Bestune NAT
FAW Bestune NAT
FAW Bestune NAT
FAW Bestune NAT
FAW Bestune NAT
FAW Bestune NAT
FAW Bestune NAT
FAW Bestune NAT
FAW Bestune NAT

Характеристики

  • Марка FAW
  • Модель Bestune NAT
  • Поколение Bestune NAT
  • Модификация 55 kWh Electro AT (100.0 кВт)
  • Год 2022
  • Пробег 117 км
  • Тип кузова Минивэн
  • Цвет Белый
  • VIN K30578
  • Тип двигателя Электро
  • Объем двигателя 1 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 136 л.с.
  • Воблер 186

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 17
  • Обогрев зеркал
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Салон (ткань)
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

FAW Bestune NAT

Цена указана за наличный расчет. При покупке в лизинг доплата 20%

Автомобиль FAW Bestune NAT, 2022 года выпуска - это надежный и экономичный автомобиль с высоким уровнем комфорта и безопасности. Он оснащен мультимедийной системой с сенсорным экраном и поддержкой Bluetooth, электростеклоподъемниками, центральным замком с дистанционным управлением, ABS и ESP.

Дополнительные опции, такие как датчики света, электропривод и обогрев зеркал, кондиционер, парктроники, круиз-контроль и камера заднего вида, обеспечат еще больший уровень комфорта и безопасности.

Мы предлагаем бесплатный отчет по данному автомобилю. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наш опытный продавец ответит на все ваши вопросы и поможет сделать правильный выбор.

Не упустите свой шанс приобрести этот надежный и комфортный автомобиль FAW Bestune NAT, 2022 года выпуска. Звоните нам прямо сейчас!

idK30578

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Отдел продаж: +7 495 730 37 79
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