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Fiat Doblo
2013
945 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Fiat Doblo 2013

945 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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+7 863 333 27 53
Купить онлайн
Fiat Doblo
Fiat Doblo
Fiat Doblo
Fiat Doblo
Fiat Doblo
Fiat Doblo
Fiat Doblo
Fiat Doblo
Fiat Doblo
Fiat Doblo

Характеристики

  • Марка Fiat
  • Модель Doblo
  • Поколение I Рестайлинг
  • Модификация 1.3d MT (85 л.с.)
  • Год 2013
  • Пробег 225237 км
  • Тип кузова Компактвэн
  • Цвет Бежевый
  • VIN 737449
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 1248 см3
  • Руль Левый
  • КПП Механика
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 85 л.с.
  • Воблер 31

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Иммобилайзер
  • Кондиционер
  • Магнитола (CD)
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 1 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (передние)
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Информация

Fiat Doblo

Уважаемые автолюбители!
Наша компания рада представить Вам превосходный автомобиль Fiat Doblo 2013 года выпуска, приобретенный у официального дилера. Это надежное и функциональное транспортное средство станет отличным выбором для всех, кто ценит комфорт, безопасность и экономичность.

Fiat Doblo - это многофункциональный автомобиль, который идеально подойдет как для семьи, так и для бизнеса. Высокая вместительность и удобная расстановка сидений позволяют легко транспортировать грузы или перевозить большую семью.

Кроме того, автомобиль оснащен кондиционером, что обеспечивает комфортную температуру в любое время года. А магнитола Pioneer позволит наслаждаться любимой музыкой во время поездок.

Мы гарантируем, что этот автомобиль прошел все необходимые проверки и находится в отличном состоянии. К тому же, мы предоставляем гарантию и полную поддержку на протяжении всего периода эксплуатации.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы уверены, что этот Fiat Doblo станет надежным и комфортным спутником на дороге для Вас и Вашей семьи.

id737449

Fresh Ростов Аксай
Адрес: г. Ростов-на-Дону, Аксайский пр., 19
Отдел продаж: +7 863 333 27 53
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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