Ford C-MAX

Рады предложить вам прекрасную возможность приобрести автомобиль, который сочетает в себе надежность, комфорт и функциональность. Представляем вашему вниманию Ford C-MAX 2018 года выпуска – стильный и универсальный компактвэн, который прекрасно подойдет для вашей семьи.

Ford C-MAX обладает рядом превосходных характеристик, которые сделают каждую поездку максимально удобной и комфортной. В салоне автомобиля вы найдете двухзонный климат-контроль и систему обогрева сидений, что позволит сохранять оптимальную температуру и комфорт даже в самые холодные дни. Необходимая вещь для наших российских зим!

Для вашего удобства Ford C-MAX оснащен также датчиками парковки, помогающими избегать неприятностей при маневрировании и парковке. Вы сможете справиться с самыми сложными условиями на дороге благодаря системе навигации, а круиз-контроль позволит поддерживать постоянную скорость без необходимости удерживать ногу на педали газа. Кроме того, датчик света автоматически регулирует яркость фар в зависимости от условий освещения, обеспечивая безопасность и комфорт во время ночных поездок.

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