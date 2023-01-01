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Ford C-MAX
2018
1 590 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Ford C-MAX 2018

1 590 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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+7 863 333 28 07
Купить онлайн
Ford C-MAX
Ford C-MAX
Ford C-MAX
Ford C-MAX
Ford C-MAX
Ford C-MAX
Ford C-MAX
Ford C-MAX
Ford C-MAX
Ford C-MAX
Ford C-MAX
Ford C-MAX
Ford C-MAX
Ford C-MAX

Характеристики

  • Марка Ford
  • Модель C-MAX
  • Поколение II Рестайлинг
  • Модификация Grand 1.5d AMT (120 л.с.)
  • Год 2018
  • Пробег 78190 км
  • Тип кузова Компактвэн
  • Цвет Белый
  • VIN P15302
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 1499 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 120 л.с.
  • Воблер 335

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 16
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Ford C-MAX

Рады предложить вам прекрасную возможность приобрести автомобиль, который сочетает в себе надежность, комфорт и функциональность. Представляем вашему вниманию Ford C-MAX 2018 года выпуска – стильный и универсальный компактвэн, который прекрасно подойдет для вашей семьи.

Ford C-MAX обладает рядом превосходных характеристик, которые сделают каждую поездку максимально удобной и комфортной. В салоне автомобиля вы найдете двухзонный климат-контроль и систему обогрева сидений, что позволит сохранять оптимальную температуру и комфорт даже в самые холодные дни. Необходимая вещь для наших российских зим!

Для вашего удобства Ford C-MAX оснащен также датчиками парковки, помогающими избегать неприятностей при маневрировании и парковке. Вы сможете справиться с самыми сложными условиями на дороге благодаря системе навигации, а круиз-контроль позволит поддерживать постоянную скорость без необходимости удерживать ногу на педали газа. Кроме того, датчик света автоматически регулирует яркость фар в зависимости от условий освещения, обеспечивая безопасность и комфорт во время ночных поездок.

Звоните нам прямо сейчас и назовите кодовое слово ФРЕШ, чтобы получить бесплатный отчет по данному автомобилю. Наша команда экспертов с радостью предоставит вам всю необходимую информацию о техническом состоянии, истории обслуживания и других важных аспектах этого Ford C-MAX.

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Fresh Ростов Вавилова
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова 59Е
Отдел продаж: +7 863 333 28 07
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