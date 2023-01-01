Ford C-MAX

Предлагаем Вашему вниманию Ford C-MAX 2013 года выпуска - надежный и универсальный компактвэн, который идеально подойдет для семьи.

Этот автомобиль оснащен кондиционером, который обеспечит оптимальную температуру в салоне в любое время года. Благодаря продуманной системе вентиляции и кондиционирования воздуха, вы и ваша семья будете наслаждаться свежим и комфортным климатом внутри автомобиля в любых условиях.

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