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Ford C-MAX
2013
1 290 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Ford C-MAX 2013

1 290 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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+7 863 333 28 07
Купить онлайн
Ford C-MAX
Ford C-MAX
Ford C-MAX
Ford C-MAX
Ford C-MAX
Ford C-MAX
Ford C-MAX
Ford C-MAX
Ford C-MAX
Ford C-MAX
Ford C-MAX
Ford C-MAX
Ford C-MAX

Характеристики

  • Марка Ford
  • Модель C-MAX
  • Поколение II
  • Модификация 1.0 MT (100 л.с.)
  • Год 2013
  • Пробег 88201 км
  • Тип кузова Компактвэн
  • Цвет Черный
  • VIN P41415
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 998 см3
  • Руль Левый
  • КПП Механика
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 100 л.с.
  • Воблер 88

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 16
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 1 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Сигнализация
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Ford C-MAX

Предлагаем Вашему вниманию Ford C-MAX 2013 года выпуска - надежный и универсальный компактвэн, который идеально подойдет для семьи.

Этот автомобиль оснащен кондиционером, который обеспечит оптимальную температуру в салоне в любое время года. Благодаря продуманной системе вентиляции и кондиционирования воздуха, вы и ваша семья будете наслаждаться свежим и комфортным климатом внутри автомобиля в любых условиях.

Звоните нам прямо сейчас по указанному номеру и назовите кодовое слово ФРЕШ, чтобы получить бесплатный отчет по данному автомобилю. Наша команда экспертов с радостью ответит на все ваши вопросы и предоставит всю необходимую информацию для принятия правильного решения.

idP41415

Fresh Ростов Вавилова
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова 59Е
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