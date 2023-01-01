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Ford Escape
2017
1 480 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Ford Escape 2017

1 480 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Рассчитать кредит
+7 473 300 34 28
Купить онлайн
Ford Escape
Ford Escape
Ford Escape
Ford Escape
Ford Escape
Ford Escape
Ford Escape
Ford Escape
Ford Escape
Ford Escape
Ford Escape
Ford Escape
Ford Escape
Ford Escape

Характеристики

  • Марка Ford
  • Модель Escape
  • Поколение III Рестайлинг
  • Модификация 1.5 AT (182 л.с.) 4WD
  • Год 2017
  • Пробег 82393 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN C90449
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1498 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 182 л.с.
  • Воблер 33

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Обогрев зеркал
  • Парктроник
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Ford Escape

Здравствуйте!

Мы рады представить вам Ford Escape модификации 1.5 AT (182 л.с.) 4WD с пробегом 82393 км. Этот автомобиль был ввезен в РФ в 2022 году и уже готов к продаже.

Красивый и стильный дизайн, комфортабельный интерьер и мощный двигатель делают этот автомобиль идеальным выбором для всех, кто ищет качественный автомобиль.

Этот автомобиль оснащен большим числом дополнительных опций, таких как камера заднего вида, электропривод водительского сиденья, датчик света, раздельный климат-контроль, круиз-контроль, задние датчики парковки, полный электропакет и обогрев передних сидений.

Звоните нам прямо сейчас, называйте кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наш менеджер ответит на все ваши вопросы и поможет оформить заказ. Не упустите возможность стать владельцем этого замечательного автомобиля!

idC90449

Fresh Воронеж Юг
Адрес: г. Воронеж, улица Изыскателей, 29к2
Отдел продаж: +7 473 300 34 28
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