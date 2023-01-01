Ford Escape

Здравствуйте!

Мы рады представить вам Ford Escape модификации 1.5 AT (182 л.с.) 4WD с пробегом 82393 км. Этот автомобиль был ввезен в РФ в 2022 году и уже готов к продаже.

Красивый и стильный дизайн, комфортабельный интерьер и мощный двигатель делают этот автомобиль идеальным выбором для всех, кто ищет качественный автомобиль.

Этот автомобиль оснащен большим числом дополнительных опций, таких как камера заднего вида, электропривод водительского сиденья, датчик света, раздельный климат-контроль, круиз-контроль, задние датчики парковки, полный электропакет и обогрев передних сидений.

Звоните нам прямо сейчас, называйте кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наш менеджер ответит на все ваши вопросы и поможет оформить заказ. Не упустите возможность стать владельцем этого замечательного автомобиля!

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