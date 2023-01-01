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Ford Explorer
2016
2 449 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Ford Explorer 2016

2 449 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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+7 473 300 35 93
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Ford Explorer
Ford Explorer
Ford Explorer
Ford Explorer
Ford Explorer
Ford Explorer
Ford Explorer
Ford Explorer
Ford Explorer
Ford Explorer
Ford Explorer
Ford Explorer
Ford Explorer
Ford Explorer
Ford Explorer
Ford Explorer
Ford Explorer
Ford Explorer
Ford Explorer
Ford Explorer
Ford Explorer

Характеристики

  • Марка Ford
  • Модель Explorer
  • Поколение V Рестайлинг
  • Модификация 3.5 AT (345 л.с.) 4WD
  • Комплектация Sport
  • Год 2016
  • Пробег 207174 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN Y53062
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 3496 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 345 л.с.
  • Воблер 56

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Количество мест (7)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 20
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Омыватель фар
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Ford Explorer

Преимущества:
- Автомобиль приобретался у официального дилера
- Оригинал ПТС
- 2 владельца
- Заводское лакокрасочное покрытие кузова
- Дилерское обслуживание
- Идеальная Автотека
- Максимальная комплектация
- Премиальная аудиосистема SONY
- Навигация
- Камера заднего вида
- Диодная головная оптика
- Панорамная крыша
- 3-зонный климат-контроль
- Электропривод передних сидений с памятью водительского
- Вентиляция передних сидений
- Чёрный потолок
- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя
- Третий ряд сидений
- Обогрев всех сидений
- Электропривод багажной двери
- Круиз-контроль
- Передние и задние датчики парковки

idY53062

Fresh Воронеж Север
Адрес: г. Воронеж, улица Московское шоссе, 14
Отдел продаж: +7 473 300 35 93
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
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