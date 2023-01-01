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Ford Explorer
2017
2 499 000 ₽
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Ford Explorer 2017

2 499 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Ford Explorer
Ford Explorer
Ford Explorer
Ford Explorer
Ford Explorer
Ford Explorer
Ford Explorer
Ford Explorer
Ford Explorer
Ford Explorer
Ford Explorer
Ford Explorer
Ford Explorer
Ford Explorer
Ford Explorer
Ford Explorer
Ford Explorer
Ford Explorer
Ford Explorer

Характеристики

  • Марка Ford
  • Модель Explorer
  • Поколение V Рестайлинг
  • Модификация 3.5 AT (290 л.с.) 4WD
  • Год 2017
  • Пробег 158356 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN D50463
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 3497 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 290 л.с.
  • Воблер 13

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (7)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (ткань)
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Ford Explorer

Представляем вам превосходный автомобиль Ford Explorer V Рестайлинг, модификация 3.5 AT (290 л.с.) 4WD, выпущенный в 2017 году. Этот внедорожник привлекает внимание своим элегантным черным цветом, который придает ему особую привлекательность на дороге.

Автомобиль имеет бензиновый двигатель, обладающий мощностью 290 л.с., что обеспечивает ему высокую динамику и отличную проходимость. Комфорт и удобство во время езды обеспечиваются автоматической коробкой передач и полным приводом.

При покупке этого автомобиля вы получите электронный ПТС, что является гарантией его качества и легальности. Автомобиль ввезен из Армении без пробега по РФ, что делает его особенно привлекательным.

Ford Explorer V Рестайлинг оборудован всем необходимым для комфортной и безопасной поездки. Камера заднего вида обеспечит вам отличную видимость при парковке и маневрировании. 3-зонный климат-контроль позволит поддерживать комфортную температуру в салоне, независимо от погодных условий. Электропривод водительского сиденья позволит вам легко настроить его в соответствии с вашими предпочтениями. Черный потолок придаст интерьеру особый шарм и стиль.

Важным преимуществом этого автомобиля является наличие третьего ряда сидений, что позволяет перевозить больше пассажиров или увеличить объем багажного пространства. Обогрев всех сидений обеспечит комфорт в холодные зимние дни. Круиз-контроль позволит поддерживать постоянную скорость на дороге, что обеспечит вам безопасность и экономию топлива.

А теперь самое интересное! Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы гарантируем вам прозрачность и достоверность информации о состоянии и истории автомобиля.

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idD50463

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