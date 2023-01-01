Ford Explorer

Представляем вам превосходный автомобиль Ford Explorer V Рестайлинг, модификация 3.5 AT (290 л.с.) 4WD, выпущенный в 2017 году. Этот внедорожник привлекает внимание своим элегантным черным цветом, который придает ему особую привлекательность на дороге.

Автомобиль имеет бензиновый двигатель, обладающий мощностью 290 л.с., что обеспечивает ему высокую динамику и отличную проходимость. Комфорт и удобство во время езды обеспечиваются автоматической коробкой передач и полным приводом.

При покупке этого автомобиля вы получите электронный ПТС, что является гарантией его качества и легальности. Автомобиль ввезен из Армении без пробега по РФ, что делает его особенно привлекательным.

Ford Explorer V Рестайлинг оборудован всем необходимым для комфортной и безопасной поездки. Камера заднего вида обеспечит вам отличную видимость при парковке и маневрировании. 3-зонный климат-контроль позволит поддерживать комфортную температуру в салоне, независимо от погодных условий. Электропривод водительского сиденья позволит вам легко настроить его в соответствии с вашими предпочтениями. Черный потолок придаст интерьеру особый шарм и стиль.

Важным преимуществом этого автомобиля является наличие третьего ряда сидений, что позволяет перевозить больше пассажиров или увеличить объем багажного пространства. Обогрев всех сидений обеспечит комфорт в холодные зимние дни. Круиз-контроль позволит поддерживать постоянную скорость на дороге, что обеспечит вам безопасность и экономию топлива.

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