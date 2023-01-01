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Ford F-150
2017
4 450 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Ford F-150 2017

4 450 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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+7 473 300 34 28
Купить онлайн
Ford F-150
Ford F-150
Ford F-150
Ford F-150
Ford F-150
Ford F-150
Ford F-150
Ford F-150
Ford F-150
Ford F-150
Ford F-150
Ford F-150
Ford F-150
Ford F-150
Ford F-150

Характеристики

  • Марка Ford
  • Модель F-150
  • Поколение XIII Рестайлинг
  • Модификация 3.5 AT (375 л.с.) 4WD
  • Год 2017
  • Пробег 76892 км
  • Тип кузова Пикап
  • Цвет Черный
  • VIN C09614
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 3490 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 375 л.с.
  • Воблер 175

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (6)
  • Кондиционер
  • Обогрев зеркал
  • Салон (ткань)
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Ford F-150

Сегодня мы хотим представить вам один из самых надежных и мощных пикапов на рынке - Ford F-150 2017 года выпуска. Это автомобиль с пробегом всего 76892 км, который будет не только надежным компаньоном для вас, но и прекрасным выбором для людей, которые ценят комфорт и мощность.

Кузов данного автомобиля выполнен в классическом стиле пикапа, что является его отличительной чертой. Черный цвет этого автомобиля выглядит очень стильно и вызывает уважение у окружающих. Двигатель работает на бензине и имеет объем в 3490 см3, а мощность в 375 л.с. даст вам возможность почувствовать настоящую мощь и скорость на дороге.

Ford F-150 2017 года оснащен автоматической коробкой передач и полным приводом, что гарантирует безупречную проходимость на любых дорогах. Руль автомобиля расположен слева, что является стандартом для большинства стран мира.

Кроме того, этот автомобиль имеет множество дополнительных опций, которые сделают вашу поездку еще более комфортной и безопасной. Кондиционер позволит охладить салон в жаркую погоду, а обогрев зеркал пригодится в холодное время года. Антиблокировочная система (ABS) и камера заднего вида - это уже необходимые опции для любого автомобиля в наше время.

Не упустите свой шанс стать обладателем этого потрясающего автомобиля! Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наш продавец с радостью ответит на все ваши вопросы и поможет с выбором лучшего варианта. Ваше удовольствие от покупки гарантировано!

idC09614

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