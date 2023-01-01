Ford F-150

Сегодня мы хотим представить вам один из самых надежных и мощных пикапов на рынке - Ford F-150 2017 года выпуска. Это автомобиль с пробегом всего 76892 км, который будет не только надежным компаньоном для вас, но и прекрасным выбором для людей, которые ценят комфорт и мощность.

Кузов данного автомобиля выполнен в классическом стиле пикапа, что является его отличительной чертой. Черный цвет этого автомобиля выглядит очень стильно и вызывает уважение у окружающих. Двигатель работает на бензине и имеет объем в 3490 см3, а мощность в 375 л.с. даст вам возможность почувствовать настоящую мощь и скорость на дороге.

Ford F-150 2017 года оснащен автоматической коробкой передач и полным приводом, что гарантирует безупречную проходимость на любых дорогах. Руль автомобиля расположен слева, что является стандартом для большинства стран мира.

Кроме того, этот автомобиль имеет множество дополнительных опций, которые сделают вашу поездку еще более комфортной и безопасной. Кондиционер позволит охладить салон в жаркую погоду, а обогрев зеркал пригодится в холодное время года. Антиблокировочная система (ABS) и камера заднего вида - это уже необходимые опции для любого автомобиля в наше время.

Не упустите свой шанс стать обладателем этого потрясающего автомобиля! Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наш продавец с радостью ответит на все ваши вопросы и поможет с выбором лучшего варианта. Ваше удовольствие от покупки гарантировано!

idC09614