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Ford F-150
2008
2 399 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Ford F-150 2008

2 399 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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+7 345 257 98 22
Купить онлайн
Ford F-150
Ford F-150
Ford F-150
Ford F-150
Ford F-150
Ford F-150
Ford F-150
Ford F-150
Ford F-150
Ford F-150
Ford F-150
Ford F-150
Ford F-150
Ford F-150
Ford F-150
Ford F-150
Ford F-150

Характеристики

  • Марка Ford
  • Модель F-150
  • Поколение XII
  • Год 2008
  • Пробег 284264 км
  • Тип кузова Пикап
  • Цвет Серый
  • VIN A26821
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 5408 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 314 л.с.
  • Воблер 51

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Легкосплавные диски, 20
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (кожа)
  • Сигнализация
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Ford F-150

Идеальный выбор для настоящих ценителей мощи и надежности! Представляем Вам автомобиль Ford F-150, модель 2008 года. Этот пикап привлекает внимание своей стильной серой расцветкой и роскошным внешним видом.

Ford F-150 XI впечатляет своим надежным двигателем объемом 5408 см3 и мощностью 314 л.c., что обеспечивает великолепную динамику и высокую проходимость. Автомобиль оснащен автоматической коробкой передач, которая обеспечивает комфорт при езде. Имеется полный привод, что позволяет без проблем справляться с любыми дорожными условиями.

Этот автомобиль имеет внушительную комплектацию FX4, и доступны такие опции, как подвеска Fox, трейлерные зеркала заднего вида и сигнализация с автозапуском Pandora.

Автомобиль был ввезен из США в 2012 году, что подтверждает его качество и соответствие высоким стандартам. Комфорт и удобство во время поездок обеспечивают климат-контроль, обогрев сидений и электропривод зеркал и сиденья водителя.

Для вашего удобства автомобиль оснащен магнитолой pioneer sph120da с поддержкой CarPlay, которая позволяет подключить ваш смартфон и наслаждаться любимой музыкой и навигацией. Кроме того, присутствуют легкосплавные диски диаметром 20 дюймов, добавляющие автомобилю эстетическую привлекательность.

Не упустите возможность стать обладателем этого великолепного автомобиля Ford F-150 2008 года! Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы гарантируем прозрачность и надежность сделки, а также помощь в оформлении всех необходимых документов. Ваша уверенность и комфорт наш приоритет!

idA26821

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