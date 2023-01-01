Ford F-150

Идеальный выбор для настоящих ценителей мощи и надежности! Представляем Вам автомобиль Ford F-150, модель 2008 года. Этот пикап привлекает внимание своей стильной серой расцветкой и роскошным внешним видом.

Ford F-150 XI впечатляет своим надежным двигателем объемом 5408 см3 и мощностью 314 л.c., что обеспечивает великолепную динамику и высокую проходимость. Автомобиль оснащен автоматической коробкой передач, которая обеспечивает комфорт при езде. Имеется полный привод, что позволяет без проблем справляться с любыми дорожными условиями.

Этот автомобиль имеет внушительную комплектацию FX4, и доступны такие опции, как подвеска Fox, трейлерные зеркала заднего вида и сигнализация с автозапуском Pandora.

Автомобиль был ввезен из США в 2012 году, что подтверждает его качество и соответствие высоким стандартам. Комфорт и удобство во время поездок обеспечивают климат-контроль, обогрев сидений и электропривод зеркал и сиденья водителя.

Для вашего удобства автомобиль оснащен магнитолой pioneer sph120da с поддержкой CarPlay, которая позволяет подключить ваш смартфон и наслаждаться любимой музыкой и навигацией. Кроме того, присутствуют легкосплавные диски диаметром 20 дюймов, добавляющие автомобилю эстетическую привлекательность.

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