Ford Focus

Добрый день! Мы рады предложить Вам автомобиль Ford Focus 2014 года. Этот автомобиль был приобретен у официального дилера и прошел все необходимые проверки, чтобы быть готовым к продаже.

Наш автомобиль оснащен дополнительными опциями, которые позволят Вам комфортно ездить в любых условиях. Вы сможете наслаждаться обогревом передних сидений, электроприводом и обогревом зеркал, а также раздельным климат-контролем и круиз-контролем.

Ford Focus 2014 года - это отличный выбор для тех, кому важна надежность и удобство в эксплуатации. Автомобиль готов к обслуживанию и готов к новым приключениям.

Звоните нам прямо сейчас, называйте кодовое слово ФРЕШ и получайте бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы готовы ответить на все ваши вопросы и помочь сделать правильный выбор. Спасибо за внимание!

idT71192