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Ford Focus
2014
840 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Ford Focus 2014

840 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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+7 473 300 35 93
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Ford Focus
Ford Focus
Ford Focus
Ford Focus
Ford Focus
Ford Focus
Ford Focus
Ford Focus
Ford Focus
Ford Focus
Ford Focus
Ford Focus

Характеристики

  • Марка Ford
  • Модель Focus
  • Поколение III
  • Модификация 1.6 MT (125 л.с.)
  • Комплектация Titanium
  • Год 2014
  • Пробег 163528 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Коричневый
  • VIN T71192
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1596 см3
  • Руль Левый
  • КПП Механика
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 125 л.с.
  • Воблер 297

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Датчик света
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 16
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев сидений
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Сигнализация
  • Тонированные стекла
  • Цвет салона (темный)
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Ford Focus

Добрый день! Мы рады предложить Вам автомобиль Ford Focus 2014 года. Этот автомобиль был приобретен у официального дилера и прошел все необходимые проверки, чтобы быть готовым к продаже.

Наш автомобиль оснащен дополнительными опциями, которые позволят Вам комфортно ездить в любых условиях. Вы сможете наслаждаться обогревом передних сидений, электроприводом и обогревом зеркал, а также раздельным климат-контролем и круиз-контролем.

Ford Focus 2014 года - это отличный выбор для тех, кому важна надежность и удобство в эксплуатации. Автомобиль готов к обслуживанию и готов к новым приключениям.

Звоните нам прямо сейчас, называйте кодовое слово ФРЕШ и получайте бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы готовы ответить на все ваши вопросы и помочь сделать правильный выбор. Спасибо за внимание!

idT71192

Fresh Воронеж Север
Адрес: г. Воронеж, улица Московское шоссе, 14
Отдел продаж: +7 473 300 35 93
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