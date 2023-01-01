Москва
+7 800 444 30 97
Купить
Легковые автомобили Коммерческий транспорт Мотоциклы Подборки
Продать
Оценка и выкуп Обмен / Trade-in Комиссионная продажа
Услуги
Подбор Покупка онлайн с доставкой Кредит Автомобили от партнеров Удаленная комиссия Страхование Криминалистика Сервис Онлайн-запись в сервис Заказ авто
Компания
О компании Карьера Контакты Журнал
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Связь
+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Ford Focus
2018
1 239 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит

Ford Focus 2018

1 239 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
Начать чат
Купить онлайн
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит
+ 7 865 220 57 32
Купить онлайн
Ford Focus
Ford Focus
Ford Focus
Ford Focus
Ford Focus
Ford Focus
Ford Focus
Ford Focus
Ford Focus
Ford Focus
Ford Focus
Ford Focus
Ford Focus
Ford Focus
Ford Focus

Характеристики

  • Марка Ford
  • Модель Focus
  • Поколение III Рестайлинг
  • Модификация 2.0 AMT (160 л.с.)
  • Год 2018
  • Пробег 83866 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Серебряный
  • VIN 258283
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1999 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 160 л.с.
  • Воблер 150

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Легкосплавные диски, 16
  • Обогрев зеркал
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Салон (ткань)
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (передние)
Развернуть

Информация

Ford Focus

Хотите приобрести надежный автомобиль с превосходными характеристиками? Тогда вам обязательно стоит обратить внимание на
Ford Focus III Рестайлинг, модификация 2.0 AMT (160 л.с.). Эта модель оснащена автоматической коробкой переключения передач, что обеспечивает комфорт и плавность движения.

Автомобиль 2018 года выпуска и находится в отличном состоянии. Он имеет всего одного владельца, что гарантирует его надежность и бережное отношение к нему.

Серебряный цвет кузова придает автомобилю элегантность и привлекательность. Внутри вы найдете темный салон из высококачественной ткани, который создает комфортную атмосферу в салоне.

Этот Ford Focus оснащен всеми необходимыми опциями: кондиционером, электроприводом зеркал, системой ABS и антипробуксовочной системой, которые обеспечивают безопасность и комфорт во время движения. Также имеется иммобилайзер, который защитит ваш автомобиль от угона.

Управление автомобилем очень удобно благодаря регулировке руля в 2 плоскостях. Сиденье водителя также регулируется по высоте, что позволяет настроить его под свои потребности.

Этот автомобиль также оснащен электростеклоподъемниками для передних окон, легкосплавными дисками диаметром 16 дюймов и подушками безопасности (фронтальные + боковые), которые обеспечивают вашу безопасность на дороге.

Дополнительные функции включают обогрев зеркал, бортовой компьютер и усилитель рулевого управления. Все это делает этот Ford Focus идеальным выбором для тех, кто ценит комфорт и безопасность.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы готовы ответить на все ваши вопросы и помочь с покупкой этого отличного автомобиля.

id258283

Fresh Ставрополь
Адрес: г. Ставрополь, улица Южный обход, 57
Отдел продаж: + 7 865 220 57 32
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
Распечатать страницу
Преимущества Fresh Auto
Проверенные автомобили
Каждый автомобиль проходит диагностику по 250 параметрам
Юридическая гарантия
Все автомобили проверены криминалистами и продаются с юридической гарантией
Техническая защита
Сделайте ТО-0 в нашем сервисе и получите бесплатную техническую защиту ДВС и КПП*
Доставка
Привезем автомобиль вам домой или до нашего пункта выдачи
Предпродажная подготовка
Единые стандарты внешней и технической подготовки для всех автомобилей
Бронирование и оплата онлайн
Забронируйте или полностью оплатите автомобиль онлайн прямо на сайте

Еще легковые автомобили Ford

Ford Mondeo Ford Mondeo Ford Mondeo Ford Mondeo Ford Mondeo Ford Mondeo Ford Mondeo Ford Mondeo Ford Mondeo Ford Mondeo Ford Mondeo Ford Mondeo Ford Mondeo Ford Mondeo Ford Mondeo Ford Mondeo Ford Mondeo Ford Mondeo Ford Mondeo Ford Mondeo Ford Mondeo Ford Mondeo Ford Mondeo Ford Mondeo Ford Mondeo Ford Mondeo Ford Mondeo Ford Mondeo Ford Mondeo Ford Mondeo Ford Mondeo Ford Mondeo Ford Mondeo Ford Mondeo Ford Mondeo Ford Mondeo

Ford Mondeo
2009

569 000 ₽

Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus

Ford Focus
2010

399 463 ₽

Ford Explorer Ford Explorer Ford Explorer Ford Explorer Ford Explorer Ford Explorer Ford Explorer Ford Explorer Ford Explorer Ford Explorer Ford Explorer Ford Explorer Ford Explorer Ford Explorer Ford Explorer Ford Explorer Ford Explorer Ford Explorer Ford Explorer Ford Explorer Ford Explorer Ford Explorer Ford Explorer Ford Explorer Ford Explorer

Ford Explorer
2015

2 050 000 ₽

Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus

Ford Focus
2016

1 149 000 ₽

Ford EcoSport Ford EcoSport Ford EcoSport Ford EcoSport Ford EcoSport Ford EcoSport Ford EcoSport Ford EcoSport Ford EcoSport Ford EcoSport Ford EcoSport Ford EcoSport Ford EcoSport

Ford EcoSport
2017

1 111 400 ₽

Ford Fiesta Ford Fiesta Ford Fiesta Ford Fiesta Ford Fiesta Ford Fiesta Ford Fiesta Ford Fiesta Ford Fiesta Ford Fiesta Ford Fiesta

Ford Fiesta
2016

1 140 000 ₽

Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus

Ford Focus
2010

799 000 ₽

Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus Ford Focus

Ford Focus
2012

699 000 ₽

Ford Fusion Ford Fusion Ford Fusion Ford Fusion Ford Fusion Ford Fusion Ford Fusion Ford Fusion Ford Fusion Ford Fusion Ford Fusion Ford Fusion

Ford Fusion
2007

601 000 ₽

Ford Fiesta Ford Fiesta Ford Fiesta Ford Fiesta Ford Fiesta Ford Fiesta Ford Fiesta Ford Fiesta Ford Fiesta Ford Fiesta Ford Fiesta Ford Fiesta Ford Fiesta Ford Fiesta Ford Fiesta Ford Fiesta Ford Fiesta Ford Fiesta Ford Fiesta Ford Fiesta Ford Fiesta Ford Fiesta Ford Fiesta Ford Fiesta Ford Fiesta Ford Fiesta Ford Fiesta Ford Fiesta Ford Fiesta Ford Fiesta Ford Fiesta Ford Fiesta

Ford Fiesta
2006

495 000 ₽

Сетевое издание «Первый автомобильный маркетплейс» зарегистрировано Решением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) № Эл № ФС77-84512 от 29 декабря 2022 г.
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
Ваш город
Москва
Для точного расчета доставки, выберите свой город
Волгоград
Воронеж
Екатеринбург
Ижевск
Казань
Краснодар
Красноярск
Липецк
Минеральные Воды
Москва
Нижневартовск
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Оренбург
Пермь
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Ставрополь
Сургут
Тюмень
Уфа