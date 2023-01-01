Ford Focus

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Ford Focus III Рестайлинг, модификация 2.0 AMT (160 л.с.). Эта модель оснащена автоматической коробкой переключения передач, что обеспечивает комфорт и плавность движения.

Автомобиль 2018 года выпуска и находится в отличном состоянии. Он имеет всего одного владельца, что гарантирует его надежность и бережное отношение к нему.

Серебряный цвет кузова придает автомобилю элегантность и привлекательность. Внутри вы найдете темный салон из высококачественной ткани, который создает комфортную атмосферу в салоне.

Этот Ford Focus оснащен всеми необходимыми опциями: кондиционером, электроприводом зеркал, системой ABS и антипробуксовочной системой, которые обеспечивают безопасность и комфорт во время движения. Также имеется иммобилайзер, который защитит ваш автомобиль от угона.

Управление автомобилем очень удобно благодаря регулировке руля в 2 плоскостях. Сиденье водителя также регулируется по высоте, что позволяет настроить его под свои потребности.

Этот автомобиль также оснащен электростеклоподъемниками для передних окон, легкосплавными дисками диаметром 16 дюймов и подушками безопасности (фронтальные + боковые), которые обеспечивают вашу безопасность на дороге.

Дополнительные функции включают обогрев зеркал, бортовой компьютер и усилитель рулевого управления. Все это делает этот Ford Focus идеальным выбором для тех, кто ценит комфорт и безопасность.

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