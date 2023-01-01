Ford Focus

Уважаемые покупатели, мы рады представить вашему вниманию автомобиль Ford Focus, 2010 года выпуска, который был приобретен у официального дилера и имеет оригинальный ПТС.

Этот автомобиль сочетает в себе высокую надежность, комфортность и стильный дизайн. Ford Focus - это автомобиль, сделанный для тех, кто ценит надежность и комфорт. Благодаря просторному салону, этот автомобиль идеально подходит как для городской езды, так и для дальних поездок на дальние расстояния. Компания гарантирует, что этот автомобиль превзойдет Ваши ожидания во всех отношениях.

Если Вы ищете надежный и высококачественный автомобиль, тогда Ford Focus - это идеальный выбор для Вас! Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы гарантируем, что Вы не пожалеете о своем выборе и насладитесь ездой на этом замечательном автомобиле.

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