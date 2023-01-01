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Ford Focus
2010
670 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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Ford Focus 2010

670 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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+7 863 333 27 53
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Ford Focus
Ford Focus
Ford Focus
Ford Focus
Ford Focus
Ford Focus
Ford Focus
Ford Focus
Ford Focus
Ford Focus
Ford Focus

Характеристики

  • Марка Ford
  • Модель Focus
  • Поколение II Рестайлинг
  • Модификация 1.8 MT (125 л.с.)
  • Год 2010
  • Пробег 192734 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Белый
  • VIN R24843
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1798 см3
  • Руль Левый
  • КПП Механика
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 125 л.с.
  • Воблер 096

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Легкосплавные диски, 16
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Сигнализация
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Ford Focus

Уважаемые покупатели, мы рады представить вашему вниманию автомобиль Ford Focus, 2010 года выпуска, который был приобретен у официального дилера и имеет оригинальный ПТС.

Этот автомобиль сочетает в себе высокую надежность, комфортность и стильный дизайн. Ford Focus - это автомобиль, сделанный для тех, кто ценит надежность и комфорт. Благодаря просторному салону, этот автомобиль идеально подходит как для городской езды, так и для дальних поездок на дальние расстояния. Компания гарантирует, что этот автомобиль превзойдет Ваши ожидания во всех отношениях.

Если Вы ищете надежный и высококачественный автомобиль, тогда Ford Focus - это идеальный выбор для Вас! Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы гарантируем, что Вы не пожалеете о своем выборе и насладитесь ездой на этом замечательном автомобиле.

idR24843

Fresh Ростов Аксай
Адрес: г. Ростов-на-Дону, Аксайский пр., 19
Отдел продаж: +7 863 333 27 53
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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