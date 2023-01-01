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Ford Focus
2015
1 020 000 ₽
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Ford Focus 2015

1 020 000 ₽
Возможна доставка
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Ford Focus
Ford Focus
Ford Focus
Ford Focus
Ford Focus
Ford Focus
Ford Focus
Ford Focus
Ford Focus
Ford Focus
Ford Focus
Ford Focus
Ford Focus
Ford Focus
Ford Focus
Ford Focus
Ford Focus
Ford Focus
Ford Focus
Ford Focus

Характеристики

  • Марка Ford
  • Модель Focus
  • Поколение III Рестайлинг
  • Модификация 1.6 AMT (125 л.с.)
  • Комплектация SYNC Edition
  • Год 2015
  • Пробег 90868 км
  • Тип кузова Хэтчбек
  • Цвет Серебряный
  • Воблер 62
  • VIN J05835
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1596 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 125 л.с.

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Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик света
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Легкосплавные диски, 16
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Салон (ткань)
  • Сигнализация
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Ford Focus

После прохождения диагностики, автомобилю присвоена:
⭐️ Категория состояния А++⭐️

J05835

Fresh МО Зеленоград
Адрес: 2-й микрорайон, 13/3, рабочий посёлок Ржавки, городской округ Солнечногорск, Московская область
Отдел продаж: + 7 495 165 05 69
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
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