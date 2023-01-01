Ford Fusion
Преимущества:
- Климат 1-зонный
- Тонированные стекла
- Иммобилайзер
- Обратная связь
- Дистанционный запуск двигателя
- Сигнализация
- Бортовой компьютер
- Центральный замок
- Усилитель рулевого управления
- Электрообогрев лобового стекла
- Обогрев сидений
- Салон (ткань)
- Цвет салона (темный)
- Ручная регулировка сиденья водителя
- Регулировка сиденья водителя: по высоте
- Ручная регулировка сиденья пассажира
- Регулировка руля (в 1 пл.)
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники (все)
- Подушки безопасности (фронтальные)
- Магнитола (CD)
A42575