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Ford Fusion
2008
599 000 ₽
Доставка от 32 000 ₽
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Ford Fusion 2008

599 000 ₽
Доставка от 32 000 ₽
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+7 345 257 47 28
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Ford Fusion
Ford Fusion
Ford Fusion
Ford Fusion
Ford Fusion
Ford Fusion
Ford Fusion
Ford Fusion
Ford Fusion
Ford Fusion
Ford Fusion
Ford Fusion

Характеристики

  • Марка Ford
  • Модель Fusion
  • Поколение I Рестайлинг
  • Модификация 1.6 AT (101 л.с.)
  • Комплектация Elegance
  • Год 2008
  • Пробег 186151 км
  • Тип кузова Хэтчбек
  • Цвет Красный
  • Воблер 119
  • VIN A42575
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1596 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 101 л.с.

Комплектация

  • Бортовой компьютер
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 1 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (ткань)
  • Сигнализация
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Ford Fusion

Преимущества:
- Климат 1-зонный
- Тонированные стекла
- Иммобилайзер
- Обратная связь
- Дистанционный запуск двигателя
- Сигнализация
- Бортовой компьютер
- Центральный замок
- Усилитель рулевого управления
- Электрообогрев лобового стекла
- Обогрев сидений
- Салон (ткань)
- Цвет салона (темный)
- Ручная регулировка сиденья водителя
- Регулировка сиденья водителя: по высоте
- Ручная регулировка сиденья пассажира
- Регулировка руля (в 1 пл.)
- Электропривод зеркал
- Электростеклоподъемники (все)
- Подушки безопасности (фронтальные)
- Магнитола (CD)

A42575

Fresh Тюмень
Адрес: г.Тюмень, улица Федюнинского, 65А
Отдел продаж: +7 345 257 47 28
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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